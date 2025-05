Torna "Dillo alla Lega" in piazza del mercato a Fucecchio: "Parleremo di Referendum e criticità del territorio"

A Fucecchio come spesso accade, domani mercoledì 7 maggio dalle ore 9 alle ore 12,30 in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale sarà allestita una postazione sul tema "Dillo alla Lega!" con lo scopo di invitare i cittadini ad esporre le criticità del territorio al Segretario locale del Carroccio, Marco Cordone ed ai suoi collaboratori. È inevitabile che alla postazione leghista si parlerà anche del Referendum dei prossimi 8 e 9 giugno sul dimezzamento da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana su cui la Lega già con il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, On.Nicola Molteni, ha espresso netta contrarietà. Per tornare ai temi locali, si parlerà anche di Tutela dell'Ordine pubblico e Sicurezza dei cittadini: "È bene ribadire alcuni concetti generali per chiarire cosa significhi per noi Tolleranza Zero e lotta alla criminalità - dichiara Cordone - per noi Tolleranza Zero significa certezza ed effettività della pena senza sconti e permessi vari, tenendo presente che se la pena è dura, è certa. I criminali devono stare in galera. Sono sempre valide le nostre proposte sulla realizzazione della tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere militari dell'Arma dedicati completamente al territorio di Fucecchio e dell'aumento di organico della Polizia locale a 18 unità com'era prima del passaggio della Polizia Municipale alla gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa".

Fonte: Lega Fucecchio

