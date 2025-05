Use Computer Gross inizia l'avventura ai playoff

Ci siamo quasi. Domenica alle 18 a Borgomanero, l’Use Computer Gross inizia la sua avventura nei playoff. Il tabellone mette di fronte quarta contro quinta, due squadre che in stagione regolare hanno un bilancio di parità e che quindi si preparano ad affrontare una serie che si preannuncia equilibrata.

“Domenica iniziamo i playoff proprio su un campo che si è rivelato molto difficile per tutte le squadre – spiega coach Luca Valentino - Borgomanero è reduce da un incredibile risultato nelle finali nazionali under 19 dove ha chiuso terza dopo aver perso la semifinale con Milano che poi ha vinto il titolo. Sappiamo essere una squadra che mette insieme talento individuale e fisicità e che ha come riferimenti Bazan e Benzoni”.

“Per quanto ci riguarda – prosegue – viviamo i playoff con grande entusiasmo ed orgoglio e li giocheremo al meglio dimostrando di essere pronti ad entrare mentalmente in questa serie. Sarà importante recuperare prima possibile il ritmo partita che abbiamo perso dato il weekend di riposo e ci affideremo all'amalgama di squadra che abbiamo creato nei mesi. Borgomanero è avversario tosto e nella serie sarà fondamentale resistere nei momenti difficili che sicuramente ci saranno, giocando con pazienza in attacco e limitando le palle perse che possono aprire parziali e contropiedi di cui Borgomanero è brava ad approfittare. Il tutto senza dimenticare la difesa che sarà come sempre fondamentale. I ragazzi sono pronti, si sono sudata quest'occasione e non vediamo l'ora di scendere in campo”.

Per quanto riguarda la serie ricordiamo che, dopo gara uno di domenica in Piemonte, si tornerà in campo il mercoledì successivo alle 21 al Pala Sammontana con eventuale gara 3 domenica 18 ancora a Borgomanero.

