Venticinque Ferrari a Vinci, il Legacy Tour passa dal Capoluogo

Venticinque Ferrari F50 saranno a Vinci, la mattina di venerdì 9 maggio, quando Piazza della Libertà ospiterà il passaggio del Ferrari Legacy Tour, l’evento senza scopo di lucro ideato dalla casa di Maranello per rendere omaggio ai modelli più iconici del Cavallino.

L’edizione del 2025 è dedicata al trentesimo anniversario della Ferrari F50, appunto, e venticinque esemplari transiteranno dal Capoluogo, tappa di un percorso che comincia da Saturnia (GR) il 6 maggio e termina al circuito di Fiorano (MO) nel tardo pomeriggio di venerdì 9.

Nel mezzo, i più importanti collezionisti di Ferrari del mondo attraverseranno Toscana ed Emilia-Romagna, portando anche a Vinci lo spettacolo del “museo viaggiante” delle Ferrari F50.

Il percorso

Il passaggio a Vinci è atteso intorno alle 9 del mattino e le auto ci arriveranno da Sovigliana attraverso Via Pietramarina, passando per S. Ansano e dirigendosi verso il Capoluogo svoltando a sinistra su Via Amerini (incrocio “delle Quattro Madonne”); quindi passeranno da Ripalta, Via P. Da Vinci, Via Fucini, Via Rossi e al Giardino Zeffirelli torneranno indietro percorrendo Via Montalbano e da lì si dirigeranno in Piazza della Libertà, per poi lasciare Vinci da Via Lamporecchiana.

La viabilità

Per permettere alle Ferrari F50 la breve sosta, Piazza della Libertà sarà soggetta al divieto di transito dalle 8 alle 11 di venerdì 9 maggio (divieto di sosta nel tratto compreso tra i civici 21 e 26).

