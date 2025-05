'You(th) Clown': L'Evento Finale del Progetto Erasmus+ al Teatro C'Art di Castelfiorentino

Un appuntamento per celebrare l’impegno, la creatività e l’energia dei giovani e degli youth workers: il Final Event del progetto europeo Erasmus + “You(th) Clown: giovani attivi nel volontariato con il clown sociale” si terrà presso Teatro C’Art (via Brodolini 9, Castelfiorentino) e in modalità blended Martedì 6 Maggio, coinvolgendo attivamente ragazzi, operatori giovanili, stakeholders locali e internazionali sia in presenza che online.

L’evento rappresenta l’atto conclusivo di un progetto che ha visto giovani e Youth Workers provenienti da Spagna e Italia (Associazione On&Off e Teatro C’art) confrontarsi, collaborare e mettersi in gioco in un percorso di formazione per promuovere la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e il volontariato come veicoli di crescita personale e trasformazione della comunità attraverso gli strumenti del clown sociale.

I Training Course portati avanti nei due paesi dagli Youth Workers si sono conclusi con due eventi di volontariato presso realtà fragili del territorio, l’italiano Centro diurno Ginestra e lo Spagnolo Centro de Participación Activa Lobete.

Il progetto è stato realizzato grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea, supportato dal Comune di Castelfiorentino, e Associazione Cetra, Associazione Seme e Circ Cric (Barcellona).

Durante la serata dell’evento sarà proiettato un Teaser multilingue realizzato con i materiali raccolti dai giovani e dagli youth workers nel corso delle attività del progetto e composto da interviste e testimonianze dirette.

Verrà inoltre presentato il Booklet del progetto destinato a youth workers e gruppi di giovani di tutta Europa, comprensivo di linee guida per realizzare un corso di formazione che permetta l’approccio al clown sociale e finalizzato alla realizzazione di eventi di volontariato da implementare nel proprio territorio.

L’iniziativa si propone non solo come celebrazione dei risultati, ma come un’occasione per sensibilizzare e ispirare, promuovendo l’imprenditoria sociale giovanile, il dialogo interculturale e il protagonismo attivo dei giovani nelle loro comunità. Vi aspettiamo per condividere storie, idee e visioni di futuro!

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

18:00 – Accoglienza dei partecipanti presso Teatro C’Art

18:30 – 19:30 – Sessione in modalità blended (presenza/virtuale) di presentazione

dei risultati del progetto. Presentazione del Teaser e del Booklet.

19:30 – 20:30 – Spazio ricreativo per il networking

20:30 – 21:30 – Spettacolo di Cabaret Clown a cura dei giovani partecipanti al

Training Course italiano

22:00 – Saluti finali

Fonte: Segreteria e Comunicazione Teatro C'Art Comic Education