Addio a Giancarlo Bartalini, decano dei fotografi certaldesi, testimone del 900 e non solo

Giancarlo Bartalini, decano dei fotografi certaldesi, è morto ieri all'età di 88 anni. A darne notizie fra i primi il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, che sui social scrive: "Stamani ci ha lasciati il nostro concittadino Giancarlo Bartalini, a tutti noto come "Bartalino". Con Bartalino se ne va un punto di riferimento storico e artistico per (e di) Certaldo. Fin da quando ero bambino l'ho sempre visto girare con le sue reflex in mano e nei decenni ho imparato, come tanti certaldesi ad apprezzarne, anche con un pizzico di nostalgia, la sterminata produzione fotografica, che ha saputo raccontare l'evoluzione nel tempo di una Certaldo inizialmente tutta da costruire. Le più giovani generazioni possono non conoscere direttamente la sua figura, ma senz'altro si sono imbattute almeno una volta in una delle tante foto che si trovano esposte all'interno di edifici pubblici o di abitazioni private. Infatti, con grande maestria ha saputo "rubare" attimi e scorci di vita quotidiana, di festa, di lavoro e perfino di dolore. Credo di poter dire che in fondo lui si, ci abbia conosciuti un po' tutti, tante erano le foto che gli portavamo a sviluppare. È riuscito per decenni, con garbo e sobrietà, a fare in qualche modo parte della sfera più intima e privata dei certaldesi e forse anche per questo oggi lascia un gran vuoto. Tutta l'amministrazione e la comunità si stringono in un abbraccio al dolore dei suoi familiari.

Con una passione smisurata per il cinema fin da ragazzo, durante la leva militare nel 1956 prese la patente di operatore cinematografico per proiettare i film, fu poi tra i fondatori del Cineclub Fedic di Certaldo negli anni 60 ed entrò in contatto con tanti autori italiani, fra cui Mario Monicelli. Aprì il suo storico negozio in via Mazzini, poi nel nuovo millennio si trasferì nell'attuale sede di Viale Fabiani, gestita da alcuni anni dal figlio Roberto, che ne ha seguito le orme innovando la tradizione.

Nel 2017 il Comune di Certaldo gli dedicò una grande mostra, con le sue fotografie piu belle. Con i suoi scatti e con la sua costante presenza ad ogni evento pubblico di rilievo, ha raccontato la Certaldo del secondo Novecento per immagini come nessun altro, con un lavoro che è proseguito anche nei primi anni Duemila. Oltre a questo, ha raccolto negli anni centinaia di foto d'epoca e l'Archivio Studio Bartalini è oggi la grande memoria storico fotografica del paese.