Aggressioni a Prato: denuncia per tentato omicidio, sequestrata villa usata come affittacamere e cambiavalute

A Prato, nuovi sviluppi nelle indagini su una sparatoria avvenuta lo scorso 19 aprile hanno portato al sequestro di una villa liberty e all’arresto di un cittadino cinese per tentato omicidio. Inizialmente si pensava che l’aggressione, con colpi d’arma da fuoco, fosse avvenuta in strada. In realtà, la vittima – un cinese di 47 anni – ha poi raccontato agli inquirenti che l’episodio si è svolto all’interno della villa, in via del Seminario, durante un’operazione di cambio di valuta (euro in yuan).

Dopo un intervento chirurgico e una prima fase di reticenza, l’uomo ferito ha iniziato a collaborare con la polizia, offrendo una ricostruzione precisa dei fatti che ha dato un'accelerazione decisiva all'indagine.

La villa, edificio storico di pregio nel centro della città, era stata trasformata in un affittacamere abusivo con 33 posti letto, spesso ricavati in spazi angusti e simili a loculi. Le stanze venivano affittate a 70 euro a settimana o 300 euro al mese, ospitando sia stranieri in regola che persone senza permesso di soggiorno.

Secondo quanto emerso, l’immobile era stato affittato da un cittadino italiano a due cinesi, che lo avevano convertito in una struttura ricettiva illegale e punto di scambio clandestino di valuta. All’interno viveva anche l’aggressore, che al momento dell’arresto è stato trovato in possesso della pistola modificata usata per sparare.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e sottoposto all’obbligo di dimora dal giudice. Le indagini, coordinate dalla Procura di Prato, hanno rivelato una rete complessa di illegalità attorno alla villa, trasformata in un centro di attività clandestine.