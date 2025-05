Conceria, il gruppo Pasubio compra Antiba e SK!N a Ponte a Egola

Ci sono novità per la conceria nella Zona del Cuoio, in particolar modo per Ponte a Egola. Conceria Pasubio compra il 100% di due realtà nel comune di San Miniato, vale a dire Conceria Antiba e SK!N.

Pasubio, leader nella fornitura di pellami, è un gruppo veneto che fa capo al private equity francese PAI Partners, le operazioni sarebbero state chiuse tra febbraio e aprile 2025.

Stando a quanto riporta Be Beez le due operazioni sono “finanziate mediante una combinazione di nuovo debito”, con “approssimativamente 45 milioni di euro di indebitamento aggiuntivo” e un “significativo contributo di equity”.

Antiba ha la sua sede principale in via Martin Luther King e un fatturato da 57 milioni. SK!N è nata da dieci anni e si trova in via Chico Mendes (ma ha showroom a Parigi e Milano) e ha un fatturato di 3 milioni.

Notizie correlate