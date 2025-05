Aou Pisa, via libera alla nomina di Katia Belvedere come direttore generale

Via libera, da parte della commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd) alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa. Il nome proposto dal presidente della Giunta Eugenio Giani è quello di Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Belvedere prenderà il posto di Silvia Brani.

La proposta di nomina è stata accolta con voto favorevole a maggioranza. La commissione Sanità, lo ricordiamo, deve esprimere un parere non vincolante alla scelta, che viene effettuata dal presidente della Giunta regionale.

Katia Belvedere, laureata in giurisprudenza, con studi alla Luiss di Roma e un master in management alla Bocconi di Milano, è direttrice di Ispro dal 2 maggio 2022. Nei due anni precedenti era stata direttrice amministrativa della Fondazione Monasterio e prima ancora, dal 2007, dirigente in Regione Toscana all’assessorato alla sanità e al sociale.

Durante l’audizione Belvedere ha sottolineato che il nuovo incarico rappresenta una sfida importante e che la sua azione si concentrerà sull’innovare i modelli organizzativi. Tra i problemi da affrontare a Pisa, ha citato il funzionamento del pronto soccorso e le liste di attesa. Lavoro di squadra, ascolto, condivisione delle strategie, sinergia tra professionisti e tra ospedale e territorio, le strategie che si propone di adottare durante il suo mandato.

Mazzeo: "Con Katia Belvedere al via una nuova stagione per l’Aoup"

“La commissione sanità del Consiglio Regionale ha dato oggi parere favorevole alla nomina di Katia Belvedere come nuova direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup): è un passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione per la sanità pisana, che aveva bisogno di uno scatto di innovazione, di un profilo giovane, competente e motivato, capace di affrontare le sfide che ci aspettano con energia e visione.”

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che aggiunge: "Ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani e il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi per aver condiviso questa scelta strategica, così come il presidente Enrico Sostegni per aver garantito una discussione rapida e approfondita in terza commissione". Mazzeo ha partecipato personalmente ai lavori di questa mattina e ha ascoltato l’audizione di Belvedere, sottolineando come la sua visione sia pienamente in linea con quella che lui stesso immagina per il futuro della sanità toscana: "una sanità capace di mettere al centro innovazione, qualità e soprattutto attenzione ai cittadini e al personale".

Tra le priorità, sottolinea Mazzeo: "c’è il completamento nei tempi previsti del nuovo ospedale di Cisanello, che non deve essere soltanto uno dei più grandi ospedali d’Europa, ma deve diventare l'ospedale del futuro, al servizio dei pisani, capace di rispondere ai bisogni reali della comunità. Serve lavorare a una maggiore integrazione tra Azienda ospedaliero-universitaria e ASL, così da garantire un servizio sanitario più efficiente, coordinato e vicino ai cittadini, investendo non solo nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione dei processi, ma soprattutto sulle persone. Un grande ospedale non è fatto solo di strutture, macchinari e mura, ma delle donne e degli uomini che ogni giorno ci lavorano con passione e professionalità, e verso i quali occorre grande attenzione e un impegno costante sul piano della valorizzazione e delle condizioni di lavoro".

Infine, Mazzeo sottolinea che una delle sfide più urgenti resta il pronto soccorso, dove i tempi di attesa sono ancora troppo lunghi e rappresentano una criticità su cui concentrare gli sforzi immediati. “Continueremo a seguire con attenzione questo percorso — conclude Mazzeo — perché il diritto alla salute è e deve restare uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità e della Toscana che vogliamo.”