Approvazione regolamento locazioni turistiche a Firenze, Cgil: "Primo tassello"

L'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento sulle locazioni turistiche brevi è un primo tassello di un percorso indispensabile da portare avanti per governare un fenomeno che sta espellendo residenti e lavoratori dalla città mettendo in crisi il diritto all'abitare. Ci aspettiamo infatti che attraverso il puntuale studio per aree omogenee in base ad indici specifici di tensione abitativa si possa estendere la regolamentazione oltre l'area Unesco, così come valutare in prospettiva nuovi interventi di governo nel centro storico.

Esprimiamo soddisfazione anche sulla norma che prevede la decadenza dell'autorizzazione in caso di irregolarità delle prestazioni lavorative. A questo proposito pensiamo sia opportuno che il Comune individui indici di presunzione delle effettive ore di lavoro in rapporto al volume di attività e specifici strumenti di verifica che consentano di indirizzare i controlli, quanto mai necessari per rendere effettiva la norma.

Come organizzazione sindacale faremo la nostra parte per far emergere eventuali situazioni di irregolarità al fine di qualificare il lavoro e l'offerta turistica in un settore che ormai vede un numero importante di addetti

Cgil Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

