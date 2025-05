Arte, nasce LABirinto: il nuovo centro culturale a Firenze

L’associazione Casa Caciolle, parte integrante dell’Opera Madonnina del Grappa – e l’associazione A Testa Alta E.T.S., con il supporto organizzativo, artistico e promozionale di Street Levels Gallery presentano LABirinto: il nuovo centro culturale per l’Arte Urbana e le Arti Visive contemporanee in via della Chiesa 23, a Firenze.

L’inaugurazione si terrà sabato 10 maggio 2025 dalle 17 alle 22. Nell’occasione saranno presentati gli spazi e sarà aperta al pubblico una mostra collettiva con opere di oltre cinquanta artisti provenienti da tutta Italia. L’esposizione sarà visitabile fino al 19 maggio, tutti i giorni dalle 13.30 alle 19.00.

Il progetto vuole dare spazio alla divulgazione, per questo saranno realizzati corsi di formazione nell’ambito dell’Arte Urbana e delle Arti visive contemporanee, attraverso attività educative e artistiche dedicate a questa forma espressiva.

Grazie al sostegno dell’associazione Casa Caciolle, due immobili di proprietà dell’Opera Madonnina del Grappa, situati nel centro storico fiorentino in via della Chiesa n.23, sono stati messi a disposizione del progetto, consentendo così la presenza di uno spazio stabile destinato ad accogliere le attività di cultura e a ospitare i vari artisti coinvolti.

LABirinto nasce dall’esigenza di restituire centralità alla persona umana, in risposta alla crescente perdita di valore e significato che affligge oggi la realtà urbana. Firenze, capitale storica dell’Umanesimo, sembra essersi progressivamente allontanata dal concetto di bellezza intesa come sintesi di valori culturali, sociali e umani. Proprio l’Arte Urbana – libera, accessibile, partecipativa – diventa il linguaggio scelto per riconsegnare la città alla creatività e alla bellezza, non attraverso i circuiti accademici e istituzionali, ma a partire dalla strada, dalla quotidianità, dalla vita reale.

Durante l’anno LABirinto ospiterà residenze artistiche con spazi di lavoro, vitto, alloggio e supporto alla produzione creativa. Il centro promuoverà inoltre workshop, laboratori e iniziative culturali, con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti e stimolare il dialogo tra artisti, operatori culturali e cittadinanza, valorizzando le periferie – non solo geografiche, ma anche umane ed esistenziali – della città.

Il progetto ha già mosso i primi passi con un ciclo di murales realizzati a Casa Caciolle: un invito a ritrovare il cuore di Firenze attraverso la bellezza che nasce dal basso.

LABirinto si propone come punto di riferimento stabile per la produzione artistica, la crescita culturale e la coesione sociale: un nuovo Rinascimento fondato non sull’immagine, ma sulla relazione tra le persone.

Gli artisti coinvolti nel progetto

Ache77, Anna Berrino, Arash, Benedict Munz, BlauSein, Brucio, Bvka, Carla Bru, Caterina Sansone, Chiara Chimi, Clet, Dolce Katone, Emrays77, Exit-Enter, Farfalle Urbane, Flip De Graaf, Francesca Esse., GD, George Xkama, Gibo, Guerrilla Spam, Haker The, HEHE, Hot Hearts, Illustre Feccia, James Vega, Julien Vannucchi, Kein, Kraita317, Laben, LinkHg, Lisa Gelli, Lorenzo Loizzi, Marco Fine, Mozz, Mucelli, Muz, Nian, Ninjaz, Pacc, Paul Yaner, Ragno, Rinascimento Punk, Ronni, Sarcastic Collage, Skizzovex, Staharmo, Stelleconfuse, Urto, Ypsilon, Zenro, Zeus Oczb.

Fonte: Ufficio stampa

