Barricati nel locale, lui distrugge porta: paura in un pub a Empoli. Era già stato denunciato

Momenti di paura, e non è purtroppo la prima volta, quelli vissuti dallo staff di un pub di piazza Guido Guerra a pochi passi dal centro di Empoli. Ieri poco prima della chiusura, intorno alle ore 2, un uomo, già denunciato in passato dai proprietari del pub che stanno portando avanti un processo nei suoi confronti, si è ripresentato nel locale visibilmente in stato di alterazione psicofisica e con fare molesto. Da quanto appreso l'uomo poco prima era stato in un circolo della zona e aveva anche in quel caso dato fastidio e disturbato le persone presenti.

I proprietari del locale gli hanno chiesto gentilmente di andare via, lui ha tentato di aggredirli costringendo i due proprietari e una barmaid, a barricarsi nel locale; non contento ha imbracciato una catena e ha iniziato a colpire le vetrate della porta di ingresso e delle attività vicine, provocando ingenti danni. I proprietari avrebbero chiamato le forze dell'ordine, ma sul posto è stata inviata solo un'ambulanza, costringendoli a restare barricati per circa un'ora fino a che l'uomo non si è allontanato di sua volontà. Fortunatamente non è riuscito a sfondare la porta e solo un membro dello staff ha riportato un piccolo graffio all'occhio.

"Si è presentato visibilmente alterato - spiega uno dei proprietari - gli abbiamo chiesto di andare via, ma ci ha aggredito. Siamo rimasti barricati per oltre un'ora nel locale, mentre con una catena distruggeva la porta e le vetrate. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, ma nessuno è arrivato. Dopo più chiamate fatte ci hanno detto addirittura di non richiamare perchè rischiavamo di intasare il centralino, è assurdo"

Scene, ormai, di ordinaria follia che adesso dopo la paura lasciano spazio alla rabbia e al "solito appello" da parte dei proprietari alle istituzioni: "Tutti conoscono il soggetto che continua a disturbare in tutti i locali, ma ancora non è stato preso nessun provvedimento. Abbiamo già fatto diverse denunce e con lui c'è in corso un processo già arrivato a sentenza. Abbiamo fatto tutto l'iter giudiziario, ma questa persona continua a fare quello che vuole e a minacciare la nostra salute mentale, lavorativa, ma anche fisica, perché questa persona è un soggetto pericoloso. E siamo lasciati da soli sull'isola quando succedono queste cose".

