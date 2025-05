CNA Storie: Michele Cucchiara racconta le fragranze di 'Elisir di Collina'

Torna su Radio Lady la rubrica 'CNA Storie', l’appuntamento settimanale del mercoledì realizzato in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa, pensato per raccontare e valorizzare le esperienze di imprenditori e aziende del territorio. Protagonista della puntata di mercoledì 7 maggio è Elisir di Collina a Castelfiorentino col titolare Michele Cucchiara, accompagnato in radio ai microfoni di Cristina Ferniani da Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa.

Elisir di Collina è un'azienda toscana che produce e vende profumatori d'ambiente che si ispirano ai profumi e ai ricordi di questa Regione, fragranze pensate per portare nelle case i profumi della Toscana utilizzando solo materie prime naturali.

"L'attività è nata in piena pandemia, siamo tre soci e facciamo parte della Promoter Snc, un'azienda di rappresentanza che si occupava di altro. Quando eravamo tutti chiusi in casa avere un prodotto che migliorasse la qualità della permanenza in pandemia era vitale" ha detto Cucchiara.



Come è partita l'avventura? "Abbiamo studiato il diffusore di profumo d'ambiente. Non è stato facile perché capire come un prodotto fosse interessante e vendibile ci ha portato a un forte e intenso studio, anche per arrivare all'interno delle abitazioni degli altri. Volevamo un prodotto che rappresentasse il territorio, non solo graficamente ma anche da un punto di vista storico, olfattivo e gastronomico. Volevamo ricordare il cuoio, miscelato con altre fragranze. Tutti i profumi richiamo un aspetto diverso, tipico della Toscana".

Non solo cuoio, Cucchiara racconta anche altre tipicità di Elisir di Collina, con un occhio alla storia: "Abbiamo il 'grumo rosa fiorentino' che se la si sente è come se si tagliasse un pompelmo e si mettesse sotto il naso. Nel giardino dei Boboli i Medici coltivavano agrumi rosa, perché non richiamare questo connotato storico? Questo profumo ha un successo pazzesco, è il profumo dell'estate".

Partire in pandemia non è stato facile: "L'azienda è nata nel 2020, ma abbiamo potuto uscire in modo completo e ci sono voluti sei-sette mesi per arrivare dall'idea al prodotto. Siamo usciti col primo Natale Covid, quando i regali erano più indirizzati all'aspetto gastronomico e della casa. Forse si può dire che era il momento giusto".

Da lì poi tutto si è evoluto: "Abbiamo avuto una distribuzione nel commerciale con l'azienda di arredamento che avevamo. Con la collaborazione di CNA ci siamo avvicinati al cliente privato con le fiere, la prima è stata a Scandicci. È stato difficile far sentire un profumo a gente che passava di lì con la mascherina, ma fu un exploit e passammo da zero a mille".

Michele Cucchiara gestisce Elisir di Collina con Alessio Mariottini e Giorgio Pollara. L'azienda ha partecipato a molte fiere come la Mostra dell'Artigianato e si sta ritagliando un ruolo sempre più importante.

elisirdicollina.it