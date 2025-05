Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e rapina aggravata, in relazione a un colpo avvenuto il 19 marzo in una pizzeria-kebab di Torrita di Siena. Insieme a un complice minorenne, avrebbe agito armato di coltello e pistola giocattolo, ferendo gravemente un dipendente del locale che aveva reagito, procurandogli uno sfregio permanente al volto. I due avrebbero rubato 5.300 euro. Le indagini avevano già portato alla denuncia dei ragazzi ad aprile.

