Competitività aziende agricole, bando da 70 milioni: termine domande slitta al 30 maggio

Bando “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, slitta alle ore 13.00 del 30 maggio 2025. Ci saranno quindi ancora 15 giorni di tempo per presentare le domande al bando che rientra nel Piano Strategico della Pac-Psp 2023-2027.

Con una dotazione di 70 milioni di euro, il bando è rivolto alle imprese agricole che vorranno fare investimenti in vari settori, da quello zootecnico a quello dell’olivicoltura, dal vivaismo all’ortofrutta e alla coltivazione del tabacco, solo per citarne alcuni, attraverso il rafforzamento delle strutture aziendali, l’incremento della produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi. L’obiettivo: potenziare la competitività delle aziende sui mercati e accrescerne la redditività, migliorandone anche le performances climatiche e ambientali.

“Vista la sovrapposizione delle attività relative alla campagna PAC 2025, alle misure del settore vitivinicolo e ad altre misure regionali e nazionali di imminente scadenza – ha spiegato la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - abbiamo accolto le richieste avanzate dalle organizzazioni dei produttori e dagli Ordini e i collegi Professionali che ci hanno domandato di prorogare i termini di questo bando per dare loro modo di presentare le domande di sostegno con un po’ più di agio e di tempo. E’ un bando importante e quindi abbiamo ritenuto di sostenerlo in ogni modo”.

Il bando, che rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, offre un sostegno pubblico concesso nella forma di contributo in conto capitale del 65% e dell’80% per i giovani agricoltori (ovvero under 41).