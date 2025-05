San Miniato, al via un contest di pittura per il manifesto della 28esima edizione di Estate di San Martino

"Un volto per il teatro amatoriale" è il titolo del primo concorso di pittura organizzato dalla compagnia teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto e dalla Rete Intesa Teatro Amatoriale, in collaborazione con il Comune di San Miniato, in palio la scelta dell'immagine che rappresenterà il manifesto della 28esima edizione dell'Estate di San Martino, in scena nel prossimo novembre nell'Auditorium San Martino a San Miniato. L'opera dovrà avere come tema il “teatro” unitamente ai simboli culturali della città di San Miniato, come la Rocca di Federico II, e potranno partecipare artisti maggiorenni residenti nei Comuni aderenti alla Rete Intesa Teatro (Comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Palaia, Ponsacco, Pontedera, Calcinaia, Buti, Calci). Ognuno potrà concorrere con una sola opera inedita che dovrà consegnare a mano nella Biblioteca “Mario Luzi” di San Miniato (Loggiati di San Domenico, n.12, piano seminterrato, dal lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13). Il termine per la presentazione degli elaborati è alle 19.00 del 12 giugno 2025.

"Sin dall'origine dell'Estate di San Martino, l'opera d'arte che ne costituiva il manifesto veniva realizzata da Dilvo Lotti prima e da Luca Macchi poi, due grandissimi maestri del territorio di San Miniato che, con la loro capacità artistica hanno contribuito a rendere grande questa rassegna teatrale - commenta l'assessore alla cultura del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini -. Adesso è giunto il tempo di utilizzare la notorietà di questa rassegna per promuovere contestualmente un censimento delle forze espressive del territorio di San Miniato, attraverso la ricerca di nuovi artisti locali che possano rappresentare e dare 'un volto espressivo' a questa storica rassegna di teatro amatoriale. Luca Macchi sarà al nostro fianco nella selezione delle opere e lo ringrazio per tutto quello di straordinario che ha fatto per l'Estate di San Martino e non solo. Mi auguro che partecipino in molti, con tante opere e che possiamo avere un manifesto memorabile per questa 28esima edizione".

“Questa iniziativa ha il pregio di coinvolgere le persone in un'attività dal valore culturale. E' interessante il fatto che si chiede di fare una sintesi con le tecniche pittoriche classiche, un esercizio per niente scontato - dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Castelfranco di Sotto, Nicola Sgueo -. Nella storia della pittura i “cartellonisti” hanno un ruolo tutt'altro che secondario, basta pensare a Toulouse-Lautrec e a Daumier per arrivare ai grandi pubblicitari del ventesimo secolo. Una cultura, quella della cartellonistica, oggi della pubblicità, particolarmente significativa. In questo caso poi si sposa con la cultura del teatro che travalica il palcoscenico in senso stretto e coinvolge le persone anche attraverso altri codici artistici, creando uno stimolo culturale nuovo. Sarà sicuramente interessante vedere come i vari partecipanti risolveranno l'elaborato e come riusciranno a fare sintesi, narrando la natura del tetro amatoriale e allo stesso tempo creando una composizione piacevole e originale. Speriamo che i partecipanti siano molti e gli elaborati siano di buon livello”.

"Dopo tanti anni in cui ho avuto l'opportunità di realizzare i manifesti dell'Estate di San Martino, mi sembrava necessario dare un cambio alla rassegna, per farle fare uno scatto in avanti - spiega Luca Macchi -. E questo può avvenire iniziando dalla realizzazione del manifesto, l'immagine iconica che rappresenta e dà il senso alla rassegna; da qui è nata l'idea di lanciare un concorso da aprire ai giovani o a tutti coloro che possano dare un contributo nuovo a questa manifestazione".

"Ringraziamo Luca Macchi per aver collaborato con l'Estate di San Martino per un quarto di secolo, la sua sensibilità e la sua collaborazione hanno reso questa manifestazione l'importante rassegna che oggi tutti noi conosciamo - dichiara Lucia Pucci di Four Red Roses -. I suoi manifesti dimostrano quanto, oltre alla pittura, sia legato al teatro, immagini che hanno sempre portato in sé il senso della manifestazione e di quel momento. Aver lavorato insieme a lui ci ha permesso negli anni di realizzare rassegne di spessore e da lui è nata la proposta di estendere la possibilità di realizzare manifesti anche ad altri artisti, pittori o pittrici del territorio che, ci auguriamo, possano appassionarsi all'Estate di San Martino e proseguire nel solco della tradizione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate