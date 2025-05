Continua la rassegna gestita da Luca Guerini al Teatro Comunale di Vinci

Continuano le serate proposte dalla rassegna teatrale gestita da Luca Guerini presso il Teatro Comunale di Vinci. Dopo il successo ottenuto dal giallo al contrario “Le cose che ti fanno sentire vivo” e dello spettacolo “Il cuore nonostante” con Romano Talevi e Roberta Sarti, domenica 18 maggio alle ore 17 è previsto un nuovo appuntamento con professionisti di qualità nazionale. L’ultimo giorno del circo è una delle cinque opere teatrali incluse nella raccolta Con una erre di Luca Guerini, pubblicata nel 2021 da Le Mezzelane Casa Editrice.

Questa raccolta riunisce testi che spaziano dal giallo all’onirico, tutti accomunati da una scrittura intensa e da un profondo senso del teatro come esperienza emotiva e viscerale. Ambientato in un circo che sembra sospeso tra realtà e finzione, il testo racconta la storia di Audrienne, una circense di fama europea che, a causa di un infortunio, si rifugia presso un giovane spasimante. La donna è avvolta da una leggenda: chiunque si innamori di lei sembra destinato a una fine tragica. Nonostante la fama di maledizione, il giovane si innamora perdutamente di lei e tenta di salvarla da se stessa, dando vita a una storia d’amore che sfida il destino e le superstizioni . Il cast è composto in quest’edizione da Vincenzo Filice e Alessandra Viganò. Come gli altri testi della raccolta, L’ultimo giorno del circo si distingue per una scrittura teatrale che può essere letta come narrativa. La trama si sviluppa in un'atmosfera onirica e sospesa, dove il circo diventa metafora di un mondo senza radici, dove le identità sono fluide e le leggende si mescolano alla realtà. Il testo esplora temi come la solitudine, la maledizione, l’amore impossibile e il desiderio di salvezza, utilizzando il circo come simbolo di un universo parallelo e affascinante . La serata vede la partecipazione di Speedbook e sarà presentata da Francesco Luzi con foto di scena di Morena Torretti. L’autore ospite del connubio tra teatro e letteratura sarà Raimondo Preti. L’ultimo giorno del circo è uno spettacolo che affascina per la sua capacità di mescolare realtà e fantasia, creando un mondo teatrale ricco di emozioni e suggestioni. La regia di Luca Guerini, intensa e poetica, invita lo spettatore a immergersi in un universo dove l’amore, la maledizione e la ricerca di salvezza si intrecciano in un destino comune. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/skenexodia o prenotabili al 3384116671 (solo whp)