Da oggi anche Rufina ha la banda ultra larga

Da oggi anche gli abitanti di Rufina (Fi) hanno la possibilità di utilizzare la banda ultra larga. Open Fiber, l'azienda italiana che opera all'ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete, ha infatti realizzato nel comune fiorentino un’infrastruttura capace di collegare 3.500 con la modalità Ftth, la fibra fino a casa, e di connettere gli utenti con una velocità fino ad un gigabit al secondo.

E questa mattina presso il Comune di Rufina alla presenza del sindaco Daniele Venturi, dell’assessore regionale alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo e di rappresentanti di Open Fiber è stata annunciata la chiusura dei lavori nel comune e l’inizio della commercializzazione dei servizi in fibra ottica.

Il progetto, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Infratel Italia, con il contributo economico della Regione Toscana, ha visto la realizzazione da parte di Open Fiber di una nuova infrastruttura di 41 km che ha connesso in Ftth 3.500 tra case, uffici e negozi.

Con la nuova rete, che può raggiungere una velocità di 2,5 Gigabit per secondo, saranno molti i benefici per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: telemedicina, smart working, monitoraggio del territorio, gestione dell’illuminazione pubblica e tanti altri.

Inoltre, grazie all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia” i cittadini del Comune da oggi hanno l’opportunità di vincere un buono regalo: chi attiverà i servizi in fibra entro primo ottobre 2025 potrà ricevere un voucher di 100 euro.

A Rufina le zone interessate dall’intervento sono quelle di Contea, l’Apparita, Turicchi, Scopeti, Capoluogo, Rimaggio, Pomino, Falgano, Casi e Stentatoio. Open Fiber ha anche connesso vari punti di interesse per la cittadinanza tra i quali le scuole, il teatro, l’asilo e la biblioteca.

“Stiamo ponendo le basi – ha detto l’assessore Ciuoffo - per far compiere a tutti i territori della nostra regione, con particolare attenzione a quelli che ricadono nelle cosiddette aree bianche, cioè quelle altrimenti non appetibili per le compagnie telefoniche, un salto di qualità dal punto di vista della connessione, permettendo loro di fruire delle tante opportunità che la banda ultra larga offre sia a cittadini che alle imprese. E’ la declinazione di uno dei principi sanciti dallo Statuto regionale perché la connettività è un elemento di democrazia e deve quindi essere messa a disposizione di tutti. Stiamo ormai coprendo oltre la metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo, ed entro il 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi programmati. Benvenuti quindi, ai cittadini e agli imprenditori di Rufina, nel mondo della connettività veloce”.

“Viviamo un’era - commenta il sindaco di Rufina Daniele Venturi - in cui la connettività è fondamentale. Per i lavoratori, che svolgono la propria attività sempre più spesso da remoto; per le aziende e le attività commerciali ma anche per il tempo libero, dove sempre più persone utilizzano la connessione internet per accedere a piattaforme legate allo sport, al cinema e all’intrattenimento. Avere un paese con una connettività veloce e di qualità contribuisce a renderlo più vivibile”.

«Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Rufina oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione», afferma Claudio Cardarelli, Regional Manager Toscana Open Fiber.

Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali e industriali, con una rete in fibra ottica, ultraveloce e affidabile, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Ad oggi l’azienda ha messo in vendibilità oltre 14,5 milioni di unità immobiliari in Ftth ed è il principale operatore Ftth in Italia, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatori wholesale only del continente.

Regione Toscana

hanno collaborato

l’Ufficio stampa di Open Fiber con Gabriele Maria Carracoy e quello del Comune di Rufina con Luca Lari

Fonte: Regione Toscana