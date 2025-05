Dopo il successo riscosso a Torino, Intesa Sanpaolo ripropone a Firenze il reading-spettacolo “Corpo, umano" di Vittorio Lingiardi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. L’evento, aperto al pubblico con ingresso gratuito, è in programma martedì 13 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” Intesa Sanpaolo, in via Carlo Magno, 7.

“Corpo, umano" - titolo dell’omonimo libro di Vittorio Lingiardi (Giulio Einaudi Editore) da cui trae ispirazione lo spettacolo - è un viaggio multisensoriale che intreccia corpo e anima, scienza e amore, psiche e sentimento, vulnerabilità e forza nelle loro infinite sfaccettature.

Il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci rivela gli organi che lo compongono – dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. Perché l’unico modo per possedere un corpo è raccontarlo.

Guidati dalla voce magnetica dell’attrice Federica Fracassi, gli spettatori si immergono nella profondità del testo dell’autore: un mosaico poetico e filosofico, capace di riflettere la complessità dell’individuo. “Corpo, umano” è un’esperienza immersiva che attraversa i confini tra emotivo e razionale, aprendo uno spazio in cui ognuno può specchiarsi e riconoscersi, esplorando il mistero di ciò che significa essere umani. Letteratura, arte visiva e suoni dialogano in un linguaggio polifonico e universale, dove la parola si fa immagine, l’immagine vibra di musica e la musica scava nelle profondità del sentire. Drammaturgia di Gianni Forte e Vittorio Lingiardi, regia di Gianni Forte, con Federica Fracassi e Vittorio Lingiardi.

Questo reading-spettacolo conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo a favore della promozione culturale e della valorizzazione dei territori, e la volontà di riportare al centro della vita cittadina uno spazio di grande bellezza come l’Auditorium “Cosimo Ridolfi”, che in passato ha ospitato figure illustri del panorama artistico-culturale nazionale e internazionale quali: Uto Ughi, Vladimir e Vovka Ashkenazi, Zygmunt Bauman, Stefano Bollani e altri.

L’appuntamento con “Corpo, umano” di Lingiardi rappresenta, dunque, un invito a riscoprire, attraverso la parola e l’incontro, la forza trasformativa della cultura nei luoghi della città. Un progetto che si inserisce nell’ampio programma di responsabilità sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, con particolare attenzione al dialogo tra arte, scienza e società.

Le prenotazioni sono già attive su www.group.intesasanpaolo.com accedendo alla sezione Eventi e Progetti fino ad esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa