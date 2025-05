Fucecchio celebra lo sport: tornano Giochi di Maggio e Festa dello Sport

Il mondo sportivo torna grande protagonista a Fucecchio. Sabato 24 maggio in programma un doppio evento che darà spazio a scuole, studenti, associazioni e a tutte le realtà sportive del territorio.

Al mattino, a partire dalle ore 9, presso lo stadio “Filippo Corsini”, al via la 25esima edizione dei “Giochi di maggio”, rassegna promossa dalla Consulta dello Sport e dall'Istituto Comprensivo di Fucecchio, che vedrà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cimentarsi in varie discipline sportive al fine di avvicinare sempre più bambini e ragazzi alla pratica sportiva.

Nel pomeriggio, invece, in programma la terza edizione della “Festa dello sport”, che a partire dalle ore 16:30, in piazza Montanelli e corso Matteotti, vedrà protagoniste le realtà sportive, sociali ed educative del territorio. Durante il pomeriggio, associazioni e società sportive potranno farsi conoscere e promuovere le proprie attività attraverso stand e gazebi nonché dimostrazioni ed esibizioni.

“Siamo orgogliosi di presentare anche quest’anno una formula ormai collaudata e vincente che ci ha dato tante soddisfazioni – spiega il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini -. Una giornata che si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo sport, coniugando l’aspetto sociale della pratica sportiva, importante affinché i ragazzi impegnino in modo sano il proprio tempo libero, con l’aspetto più prettamente sportivo, al fine di far emergere giovani talenti che possano dare lustro alla nostra città”.

“Scuola e sport uniti in una giornata che vedrà protagonisti bambini, ragazzi e tutti coloro che rendono così ricco il mondo dell’associazionismo sportivo e sociale – conclude il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani -. Sappiamo quanto sia importante la pratica sportiva, sia per il benessere psico-fisico dei ragazzi, sia per l’aspetto più prettamente legato alla socialità, per questo crediamo che si tratti di un’iniziativa importante che siamo felici di poter promuove in collaborazione con le scuole e le realtà associative del territorio”.

