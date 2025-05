Giallo Mare protagonista a Leggenda Festival: quattro giorni di teatro e creatività per bambini e famiglie

L’attesa è quasi finita, comincia domani, giovedì 8 maggio, il Festival Leggenda della lettura e dell’ascolto. Quattro giorni densi di incontri, laboratori, spettacoli e presentazioni di libri.

La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro da sempre collabora con il Comune di Empoli nell’organizzazione del festival e si occupa prevalentemente degli eventi dedicati ai bambini.

Nel programma a cura di Giallo Mare tanti spettacoli, animazioni e laboratori: si comincia giovedì 8 maggio alle 21.00 al Minimal Teatro (in replica riservata alle scuole venerdì 9 alle 10.00) con Piccolo Asmodeo, produzione della compagnia Teatro Gioco Vita, con Tiziano Ferrari, adattamento teatrale Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi, regia e scene Fabrizio Montecchi, disegni Nicoletta Garioni, musiche Michele Fedrigotti, sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari, disegno luci Davide Rigodanza. Lo spettacolo ha vinto il premio Eolo Awards 2013.

Venerdì 9 maggio alla Biblioteca Fucini dalle 16.30 alle 19.00 Adriana Zamboni presenta La biblioteca ritrovata, giochi e animazioni teatrali. (replica sabato dalle 10 alle 12.30 e alle 16.30 alle 19.00; domenica dalle 10.00 alle 12.30).

Alle 18.30 a Palazzo Leggenda la nuova performance di Vania Pucci e Ines Cattabriga, creata appositamente per Leggenda, Se chiudi gli occhi, piccole storie raccontate da Vania e disegnate da Ines dal vivo sull’iPad, ispirate dal libro “Volta la pagina” di Nicoletta Bertelle, ospite di questa edizione di Leggenda.

Alle 21.00 al Minimal Teatro in scena 333 porcellini con Giacomo Bogani, Elisa Vitiello, Julio Escamilla, produzione La Piccionaia.

Sabato 10 maggio dalle 10 alle 12.30 e alle 16.30 alle 19.00 alla Biblioteca Fucini Adriana Zamboni presenta La biblioteca ritrovata, giochi e animazioni teatrali.

Alle 10.30 e alle 16.00 a Palazzo Leggenda (sala camino) Rossella Parrucci in Mano mano piazza, spettacolo con animazione: racconti realizzati con le mani, burattini a dita, guanti e mani disegnate

Alle 11.30 al Chiostro degli Agostiniani Alice Bachi e Silvia Grande presentano In scatola, progetto che prende vita dalle suggestioni lasciate da due testi: La vita nascosta delle cose, ed. Sabir e Il segreto delle cose, ed. Topipittori. Due sorelle si ritrovano in una soffitta a fare i conti col passato. Un grande scatolone di fronte a loro e sempre la solita domanda: ‘questo lo buttiamo?’. Da una semplice scatola riemergono aneddoti, giochi, legami o litigi irrisolti con cui le due sorelle devono ancora fare i conti.

Alle 15.30 e alle 17.30 grande parata nel centro storico con I chicchi d’uva e la banda del Cam che daranno vita a Il mago di Oz , si potrà passeggiare insieme a Dorothy verso la Città di Smeraldo e lungo il cammino si uniranno tre buffi compagni di viaggio: lo Spaventapasseri, il Taglialegna di latta e il Leone codardo. Alle 18.00 al Chiostro degli Agostiniani la compagnia Teatro Invito propone Pollicino pop con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e Gabriele Vollaro, testo e regia Luca Radaelli

Domenica 11 maggio dalle 10 alle 12.30 alla Biblioteca Fucini Adriana Zamboni presenta La biblioteca ritrovata, giochi e animazioni teatrali. Alle 10.30 a Palazzo Leggenda Vania Pucci e Ines Cattabriga in Se chiudi gli occhi. Alle 11.30 al Chiostro degli Agostiniani Alice Bachi e Silvia Grande con In scatola.

Da non perdere alle 17.30 La battaglia dei cuscini in piazza Farinata degli Uberti con la compagnia Il melarancio. Uno spazio opportunamente attrezzato accoglie il pubblico prima dell’inizio dello spettacolo. La squadra della compagnia, coinvolge il pubblico nell’ allestimento finale dello spazio e, dettate le regole del gioco, con un conto alla rovescia si dà inizio alla battaglia. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni.

Alle 19.00 spettacolo di chiusura al Chiostro degli Agostiniani con La grande sfida tra il riccio e la lepre di Teatro Glug.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione sul sito www.leggendafestival.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

