Nuovo stabilimento e 200 assunzioni: Gruppo Valiani guarda al futuro

Un nuovo stabilimento nei prossimi cinque anni e circa duecento assunzioni. Il futuro per il Gruppo Valiani di Santa Croce sull'Arno è definito. Si tratta di una delle aziende autorizzate allo spostamento di materiali come gas, esplosivi e altre merci pericolose: il gruppo di via del Trebbio Nord è una realtà consolidata e in espansione.

Ha in cantiere infatti un nuovo stabilimento pronto indicativamente entro il 2030, una scelta ambiziosa che si sposa con la volontà di fare nuove assunzioni, ben duecento: ingegneri, tecnici e impiegati ma anche circa centocinquanta giovani a cui sono dedicati corsi di meccatronica e carrozzeria gestiti da Opusform, agenzia formativa di Fucecchio.

Il nuovo stabile, come detto da Alessandro Valiani, sarà dedicato alla trasformazione di veicoli dei più importanti marchi del settore in mezzi che possono trasportare merci pericolose. L'idea di Valiani è di assumere almeno l'80% della forza lavoro dal Cuoio, per questo ha iniziato la collaborazione con Opusform.

I corsi di meccatronica e carrozzeria avranno 15 posti ciascuno e arrivano grazie al finanziamento della Regione col bando Strategica. Quello di meccatronica è già partito con dieci iscritti, per l'altro sono aperte le iscrizioni. Per prendere parte bisogna avere almeno diciotto anni, non avere un'occupazione e conoscere l'italiano.

