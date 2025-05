Identità nazionale e storiografia di Israele, se ne parla alla Domus Mazziniana di Pisa

Giovedì 8 maggio alle 17.00 alla Domus Mazziniana. Ultimo incontro del ciclo di “Clioscopio – i problemi del presente lo sguardo della Storia” dedicato a “Israele, la Palestina e il Medio Oriente”, organizzato nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana in collaborazione con l’insegnamento di “History of the Arab-Israeli conflict” (Prof. Arturo Marzano) dell’Università di Pisa.

Presentazione del libro di Alon Helled, “Israel’s national historiography: between generations, identity and state”, Palgrave Macmillan, 2024. Ne discutono con l’autore

Sante Lesti (Università di Pisa) e Arturo Marzano (Università di Pisa) e Carlotta Ferrara degli Uberti (Università di Pisa).

Il libro di Alon Helled eanalizza lo sviluppo dell’identità nazionale di Israele attraverso il mondo della storiografia ebraica sionista israeliana. Ispirato alla sociologia storica di Norbert Elias, il libro esamina le diverse fasi e generazioni in Israele alla luce dell’habitus collettivo e dell’unità di sopravvivenza dello Stato-nazione, stabiliti dal sionismo, mettendo in relazione la storiografia e i processi di costruzione dello Stato e dell’identità. Combinando una letteratura consolidata sui rapporti tra nazionalismo e statualità e sulla particolarità del caso israeliano, il libro apre nuovi dibattiti sull’eccezionalismo ebraico/israeliano, gettando luce sulla continuità e il cambiamento nella statualità israeliana rispetto alla presunta unicità della storia ebraica, così come reinterpretata e codificata dal sionismo, interrogandosi sul significato profondo dell’identità israeliana.

Fonte: Domus Mazziniana Pisa