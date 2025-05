Il Comune di Pistoia pubblica 4 bandi di concorso: 11 assunzioni tra cultura e area tecnica

Il Comune di Pistoia ha indetto quattro concorsi pubblici per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 11 unità di personale. I posti messi a selezione riguardano sei istruttori di biblioteca - di cui n. 4 da assumere nel corso del 2026 - due istruttori tecnici, un funzionario tecnico per l’ambiente e due funzionari tecnici con specializzazione in urbanistica. Le selezioni sono rivolte a candidati con diploma o laurea, a seconda del profilo richiesto, e in alcuni casi sono previste riserve per categorie protette e volontari delle Forze Armate.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro mercoledì 4 giugno per via telematica, attraverso il portale “inPA” (https://www.inpa.gov.it), previa registrazione del candidato.

E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di 10 euro.

Tutti gli avvisi sono pubblicati nel Portale Unico del Reclutamento (inPA) raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sono disponibili anche all’Albo Pretorio on line del Comune di Pistoia e sul sito internet dell’Ente - Amministrazione Trasparente - all’indirizzo https://pistoia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenzaj/ sezione “bandi di concorso”.

I requisiti di partecipazione, i titoli di studio necessari all’accesso alle varie procedure di concorso e le materie d’esame sono contenuti nei bandi di concorso.

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario delle prove, il diario e il luogo di effettuazione delle stesse, l’esito delle prove e ogni altra comunicazione inerente la presente selezione saranno resi noti esclusivamente sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia – Amministrazione Trasparente https://pistoia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenzaj/ sezione “bandi di concorso”

Il primo concorso è finalizzato all’assunzione di sei istruttori di biblioteca , di cui due posti riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette (art.1 della legge 68/99) e uno ai volontari delle Forze Armate (d.lgs. 66/2010). Gli istruttori selezionati saranno assegnati, dunque, al servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica e lavoreranno nel Sistema Bibliotecario Comunale, che comprende la Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca Forteguerriana.

Il secondo concorso è finalizzato all’assunzione di un funzionario tecnico , destinato in via di prima assegnazione al servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile.

Il terzo concorso è finalizzato all’assunzione di due funzionari tecnici di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (art.1 della legge 68/99). I funzionari selezionati saranno destinati in via di prima assegnazione al servizio Urbanistica e Assetto del Territorio.

Infine, il quarto concorso è finalizzato all’assunzione di due istruttori tecnici , di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/99 e saranno destinati all’interno dei servizi di area tecnica.

Ogni concorso prevede una prova scritta e una prova orale.

Le date delle prove scritte sono già state indicate nei bandi di concorso e si svolgeranno in modalità telematica da remoto nella seconda metà del mese di giugno 2025 e precisamente:

17 giugno 2025: prova scritta istruttori di biblioteca

19 giugno 2025: prova scritta istruttori tecnici

24 giugno 2025: prova scritta funzionari tecnici per servizio Urbanistica e Assetto del Territorio

26 giugno 2025 : prova scritta funzionario tecnico per servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presente in piazza del Duomo, 1 - tel. 800 012 146, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, mail: info@comune.pistoia.it ; al servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale Piazza Duomo, 1 - tel. 0573 371263, 371478, 371353, 371232; email: concorsi@comune.pistoia.it nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

