"Il futuro è Erasmus!", torna il Festival d'Europa a Firenze

Firenze accoglie una nuova edizione del Festival d’Europa nata dalla collaborazione tra Comune di Firenze, Università di Firenze e Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Da domani, giovedì 8 maggio a sabato 10 maggio, Piazza della Repubblica ospiterà la manifestazione “Il futuro è Erasmus!”, con un programma ricco di attività, eventi di approfondimento e performance. In Piazza della Signoria è previsto un incontro istituzionale per la celebrazione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio.

"L’Agenzia Erasmus+ INDIRE – dichiara Sara Pagliai, coordinatrice Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE - rinnova l’impegno nel promuovere un’Europa dei cittadini, inclusiva, aperta e partecipata. Attraverso l’apertura alla cittadinanza, vogliamo rendere visibili le storie, i volti e i percorsi del Programma Erasmus+ che rendono concreto l’ideale europeo. L’educazione, la mobilità, la formazione e la partecipazione sono strumenti potenti per rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità verso un’Europa più aperta, verde e digitale. Nei giorni del Festival d’Europa saremo con le scuole, l’università, enti di formazione e giovani del territorio per celebrare un’Europa quale comunità viva, fatta di relazioni, scelte e impegno quotidiano."

"Siamo convinti di quanto sia necessario far crescere nei giovani una coscienza di stampo europeista - sottolinea l'assessore all'università e alla ricerca Dario Danti - da questo punto di vista Erasmus riveste un ruolo fondamentale. È molto più di un programma di scambio: è un’esperienza di vita che ha plasmato intere generazioni di giovani europei. È riuscito a diventare uno strumento per creare ponti tra le persone, abbattendo barriere culturali e pregiudizi. Erasmus è messaggio di pace e di unità, quanto mai attuale in un’Europa che affronta nuove sfide".

"In occasione della Festa dell’Europa celebriamo l’Unione Europea, nata per superare divisioni storiche e costruire un futuro comune e gli studenti, i giovani, ne sono il vero cuore pulsante. Perciò abbiamo voluto un evento rivolto a loro, che offre un'opportunità di dibattiti, incontri e iniziative per approfondire la comprensione dell'Unione Europea e dei suoi programmi, come Erasmus+ - dichiara l'assessora all'educazione Benedetta Albanese - Grazie a questo strumento milioni di giovani hanno vissuto esperienze formative all’estero, creando una generazione europea consapevole, aperta al dialogo e ricca di competenze. È una straordinaria dimostrazione di cosa sia la cittadinanza europea vissuta concretamente. Una finestra sul mondo che rafforza valori europei condivisi e investe nel protagonismo dei giovani e nella costruzione di un futuro condiviso”.

“Partecipare al Festival d’Europa rappresenta per l’Università di Firenze un momento di profonda connessione con i valori fondanti dell’Unione Europea – spiega il prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini - Come Ateneo, crediamo fortemente nella centralità dei giovani e della ricerca nel costruire un’Europa più giusta, verde e digitale. Per questo abbiamo contribuito all’organizzazione del Festival, in particolare l’incontro ‘Ricerca UNIFI e diritto europeo’ dell’Arengario, in cui le nostre studiose e i nostri studiosi rifletteranno sui temi cruciali per il nostro continente. La manifestazione è anche un’occasione preziosa per aprire l’università alla città, creando uno spazio condiviso in cui studenti, cittadini e istituzioni possano dialogare sul futuro dell’Europa”.

LO SPAZIO ERASMUS+ INDIRE

Il cuore dell’iniziativa sarà lo Spazio Erasmus+ INDIRE, allestito in Piazza della Repubblica, con l’inaugurazione giovedì 8 maggio cui partecipano rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Lo stand sarà aperto alla cittadinanza in modo da raccontare l’impatto del Programma Erasmus+ nella costruzione della cittadinanza europea, nella diffusione dei valori dell’Unione e per celebrare tappe importanti quali i 20 anni di eTwinning, la community europea degli insegnanti, i 10 anni di EPALE, la piattaforma per i professionisti dell’educazione degli adulti, e i 100 anni di INDIRE.

Durante i giorni del Festival, lo stand sarà animato da workshop, incontri, racconti, laboratori e performance artistiche, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. In programma anche momenti informali con musica, giochi e attività per tutte le età, per vivere l’esperienza Erasmus+ in modo coinvolgente e accessibile.

Lo Spazio Erasmus+ sarà un punto informativo permanente dove lo staff dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE sarà a disposizione in tutti i giorni del Festival per chi vuole conoscere tutte le opportunità del Programma.

Tra i protagonisti del Festival d’Europa in chiave Erasmus+ anche l’Erasmus Orchestra, che nei tre giorni porterà la musica in piazza con vari ensemble di studenti dei Conservatori Istituti musicali di italiani ed europei, in una festa di suoni e talenti.

E per chi desidera lasciare un segno sarà a disposizione il photo booth Erasmus+, affiancato dall’iniziativa: “Pensieri Erasmus, l’Europa che vorrei”, uno spazio dove scrivere un pensiero per l’Europa del futuro. Tutti i messaggi raccolti comporranno un mosaico di desideri, che sarà letto nella giornata conclusiva del Festival, il 10 maggio.

9 MAGGIO, GIORNATA DELL’EUROPA: L’EVENTO ISTITUZIONALE IN PIAZZA DELLA SIGNORIA

Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze e Agenzia Erasmus+ INDIRE celebreranno la Giornata dell’Europa con un evento sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Apriranno la mattinata le tre istituzioni promotrici del Festival d’Europa e la musica di un ensemble dell’Erasmus Orchestra, Ottetto di archi “Calliope” con soprano; a seguire, il momento “Pensieri Erasmus – Parole per l’Europa” con gli interventi degli alunni e le alunne del Liceo Classico e Linguistico "L.A. Muratori San Carlo”; IIS Vespucci Colombo, Livorno; l’Istituto Comprensivo Cassola, Cecina e del Liceo Cecioni, Livorno. Seguirà l’incontro a cura dell’Università di Firenze “Ricerca UNIFI e diritto europeo: le parole chiave per una cittadinanza consapevole“, articolato in tre interventi: Laura Fiorini (Dipartimento di Ingegneria industriale), Erik Longo (Dipartimento di Scienze giuridiche) e Francesca Giannetti (Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali). I relatori interverranno su temi d’attualità per l’Europa come solidarietà, diritti e cittadinanza digitale, territori e clima. Parteciperanno docenti e studenti dell’Ateneo.

Qui il video teaser del Festival d’Europa 2025: https://www.youtube.com/shorts/FGbX5jQq6DI

Qui il programma completo degli eventi al Festival d’Europa: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2025/04/FdE_2025_programma_9maggio_ArengarioPalazzoVecchio.pdf

Fonte: Ufficio Stampa

