Incendio nel sottopasso delle Cure, bruciati di nuovo i libri di Marco

Nuovo incendio nel sottopasso delle Cure, a Firenze, dove alcuni senza fissa dimora passano la notte. In fiamme, per la seconda volta, oltre ad alcuni materiali anche i libri di Marco, ormai conosciuto come il libraio delle Cure. I volumi, raccolti negli scaffali, sono stati gettati a terra e alcuni sono rimasti coinvolti nel rogo. Erano già stati bruciati il 29 marzo scorso e, in seguito all'accaduto, i residenti si mobilitarono per donare nuovi libri e riempire nuovamente gli scaffali di Marco.

Stanotte sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, che non avrebbe provocato feriti.

Sull'accaduto è intervenuto Lorenzo Masi, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio: "Abbiamo appreso che stanotte c’è stato un altro atto vandalico nel sottopasso delle Cure ai danni dei libri di Marco e dei giacigli delle persone senza fissa dimora che trovano riparo notturno in questo luogo. Per fortuna sembra che non ci siano feriti, ma si tratta di un evento che condanniamo con tutte le nostre forze e sul quale tutti noi dobbiamo riflettere e intervenire prontamente. È evidente che è necessario arrivare ad una soluzione definitiva, che tuteli innanzitutto le persone ma che garantisca anche il luogo, visto che il sottopasso è cruciale per i collegamenti tra le Cure e piazza della Libertà e viene utilizzato ogni giorno sia da adulti che da bambini. Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco e a tutti coloro che sono stati interessati da questo atto deplorevole, e rinnoviamo il nostro impegno a fianco dell’Amministrazione, affinché siano identificati al più presto i responsabili e per proseguire lungo il percorso di inclusione sociale che la nostra città sta portando avanti con forza e determinazione".

Notizie correlate