Israele-Palestina, il PD fiorentino si unisce alla richiesta di immediato cessate il fuoco

“Siamo nuovamente di fronte ad una violazione dei diritti umani da parte di Netanyahu a seguito delle recenti dichiarazioni con le quali ha annunciato chiaramente di voler occupare interamente la Striscia di Gaza e di procedere con il trasferimento forzato della popolazione civile. Ci uniamo convintamente all’appello lanciato dalla sindaca Sara Funaro alla comunità internazionale e al governo italiano affinché intervengano È indispensabile che si intervenga con determinazione per fermare questa spirale di violenza. Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza di un popolo: il dolore e la privazione non possono essere trasformati in strumenti di dominio. Richiamiamo il diritto alla pace, l’immediata cessazione degli attacchi contro i civili palestinesi e la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas” dichiarano in una nota congiunta il Pd Metropolitano ed il Pd Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa