Keu a Pontedera, Franconi: "Via dal Green Park entro fine estate"

C'è un importante annuncio di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, riguardo il caso keu, gli scarti chimici tossici derivati dalla lavorazione delle concerie e smaltiti illecitamente in lavori edili e stradali in Toscana.

Entro la fine dell'estate, dice il primo cittadino, il keu presente sotto il Green Park "dovrà esser rimosso e smaltito secondo il piano proposto dagli stessi soggetti obbligati a sostenerne i costi e ad attuarlo".

Ancora Franconi: "Al termine di una complicata vicenda giudiziaria e un'articolata istruttoria tecnica - ha aggiunto - stamani ho firmato l'ordinanza che accoglie il cronoprogramma presentato dai privati. Potremo dirci soddisfatti solo nel momento in cui vedremo l'ultimo camion trasportare via l'ultimo carico del terreno contaminato ma ribadisco che il Comune ha adottato tutti gli strumenti amministrativi e giudiziari a disposizione".

F"Abbiamo voluto far rispettare il principio del 'chi inquina paga' evitando che l'ingente costo della rimozione di rifiuti trasportati da un privato in un'area privata ricadesse sulle spalle dei cittadini" scrive Franconi che parla anche di un altro obiettivo: "Garantire la tutela dell'ambiente monitorando, attraverso gli unici organi competenti in materia, che il trascorrere del tempo non pregiudicasse lo stato dei luoghi".

