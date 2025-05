La Consulta provinciale degli studenti ricevuta dalla Sindaca metropolitana

La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, organo di rappresentanza studentesca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha predisposto e condotto un’indagine, a livello Metropolitano, sulle infrastrutture scolastiche. Oltre ad aver consultato i Rappresentanti degli studenti nei consigli d'istituto delle scuole Secondarie di II grado della Città Metropolitana di Firenze, ha invitato tutta la comunità studentesca a compilare un questionario online e quindi elaborato i dati per presentarli alla Città Metropolitana di Firenze, che è competente in materia di edilizia scolastica degli istituti superiori.

Nel pomeriggio del 30 aprile, in Palazzo Medici Riccardi, insieme alle referenti dell’Ufficio scolastico Regionale, una rappresentanza di studenti della Consulta hanno illustrato il loro report davanti alla Sindaca metropolitana Sara Funaro e ai Consiglieri delegati coinvolti: Beatrice Barbieri per l’Edilizia scolastica dell’area fiorentina, Carlo Boni per l’Edilizia Scolastica di Mugello e Valdarno Valdisieve e Emma Donnini per l’Edilizia scolastica dell’Empolese Valdelsa. Presenti anche i tecnici dell’ente che seguono i progetti di nuove costruzioni e di adeguamento antisismico e antincendio in corso nelle scuole superiori, oltre alle manutenzioni e gestioni del riscaldamento.

Nel proseguo della riunione gli studenti hanno richiesto un’analisi delle problematiche esposte e, ove possibile, l’attuazione di interventi risolutivi da parte della Metrocittà. Hanno proposto, per le scuole del centro di storico Firenze, di realizzare una rotazione nell’utilizzo delle palestre, per esempio, per consentire al meglio l’attività sportiva degli studenti di tutte le scuole.

Infine, la Consulta ha sottolineato l’esigenza di un migliore dialogo tra studenti e istituzioni e al loro funzionamento e proposto di sottoscrivere un protocollo di intesa per dare continuità alla Consulta e al suo impegno, anche in vista del prossimo rinnovo delle cariche, per evitare di perdere il lavoro fatto e favorire il dialogo.

La Sindaca metropolitana Sara Funaro si è detta disponibile a lavorare sulla bozza di protocollo d’intesa per arrivare a una firma entro la fine dell’anno scolastico, oltre a considerare il lavoro fatto dagli studenti con il questionario e gli incontri in tutto il territorio metropolitano molto positivo: “Stiamo investendo tanta parte del nostro budget nell’edilizia scolastica e nel personale dedicato, però ci sono tante questioni nel complesso più piccole, di manutenzione straordianaria, che sono esigenze importanti degli studenti su cui la consulta può aiutarci a fare sintesi” e ha concluso auspicando l’organizzazione di incontri anche nei singoli istituti con i consiglieri metropolitani delegati, per affrontare ogni realtà nei sui bisogni e priorità.

