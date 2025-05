Lastra a Signa, Murales al Centro Sociale Residenziale: inaugurazione martedì 12 maggio ore 16

Un pomeriggio di festa, arte e comunità per celebrare l’inaugurazione del nuovo murales realizzato negli spazi del Centro Sociale Residenziale e in particolare nei pressi della sede dell’Associazione Auser Volontariato di Lastra a Signa. L’iniziativa è parte di CIB’ARTI, progetto del Teatro delle Arti con Fondazione CR Firenze, promosso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa nell’ambito di “Piazza dei bambini 2025 PLAY ON” e all’interno del Bando “Partecipazione Culturale/Periferie” di Fondazione CR Firenze.

Il murales è il risultato di un laboratorio intergenerazionale che ha coinvolto giovani e anziani in un percorso creativo condiviso. Un esempio concreto di rigenerazione attraverso la cultura e la partecipazione attiva.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un concerto della band RiskFever, da letture a cura della Biblioteca Comunale di Lastra a Signa e da una merenda offerta da CIRFOOD, in un clima informale e aperto a tutta la cittadinanza.

Il progetto “Piazza dei bambini 2025 PLAY ON” continua così a portare cultura, musica e relazioni nei luoghi più vivi e significativi del territorio, rafforzando il senso di appartenenza e il legame tra generazioni.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa - Ufficio Stampa