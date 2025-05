Leggenda Festival 2025, un weekend tra libri e laboratori: il programma

Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del Festival. Il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura e la media partnership con Rai Kids.

Il tema dell’edizione di quest’anno del festival è “Mani”, interpretato in maniera unica e originale dall’autrice e illustratrice Marianna Balducci. Tre giorni di incontri, spettacoli, momenti di riflessione, formazione e approfondimento, ma anche di risate e intrattenimento. Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025 di Leggenda Festival.

Leggenda Festival 2025, il programma

Venerdì 9 maggio

Stefano Tofani

Venerdì 9 maggio, a partire dalle 15,30, nella Biblioteca Fucini, incontri-presentazioni con: Stefano Tofani con "Il giorno della spensieranza" (Rizzoli), Francesco D’Adamo con "La maglia numero 7" (Giunti), inoltre l’incontro di formazione sulla didattica della memoria con Matteo Corradini e un corso pratico di fumetto in compagnia di GUD. Per tutto il pomeriggio giochi e animazioni teatrali con Adriana Zamboni.

Gud, come fare un fumetto

Alle 17,00, in Piazzetta delle Stoviglie, l’Associazione Noi da Grandi presenta, Diversamente caffè! Chicchi tra le mani, letture e laboratorio sul caffè. Sempre alle 17,00, per le vie del centro di Empoli, ImagiNarium, parata d’apertura. A Palazzo Leggenda, a partire dalle 17,00, Andrea Castellani presenta "Chi ha fatto la cacca?" (Giunti) e "Calciatori contro Supereroi" (Gribaudo), Marianna Balducci "Le regine litigiose" (Edizioni Clichy), Vania Pucci e Ines Cattabriga presenteranno lo spettacolo e laboratorio "Se chiudi gli occhi". Alle 17,30, in Piazza della Vittoria, Chiara Lossani presenta, “Con il mare negli occhi. Ispirato alle avventure della biologa marina Marta Musso", Editoriale Scienza.

Gigliola Alvisi

Alle 18,30, alla Libreria Libri & Persone*, Gigliola Alvisi presenta "A spasso con Dory. Diario di una caregiver", Cleup. Alle 21,00, Giallo Mare Minimal Teatro, lo spettacolo teatrale “333 Porcellini”. Alle 21,15, al Chiostro degli Agostiniani, Erica Cassano presenta “La Grande Sete”, Garzanti.

Sabato 10 maggio

Giallo Mare Minimal Teatro

Arnold Cardaropoli

Ricco di appuntamenti il programma di sabato 10 maggio a partire dalla mattina. Dalle 9,00, la Biblioteca Fucini ospiterà presentazioni, incontri e spettacoli: Matteo Grimaldi con "Alias" e "Il violino di Filo” (Giunti), Chiara Lossani ed Emiliano Mori con "Un tritone per amico" (Editoriale Scienza), Gigliola Alvisi con "Storie senza frontiere" (Piemme), Ilaria Perversi con "Vietato sputare fuoco" (Il Castoro) e "Lontano lontanissimo" (Lapis), Luca Cognolato con "Campioni del basket di oggi" (Edizioni EL), Arnold Cardaropoli (Arnold and Family) "Mamma, stai calma!", Piemme, il libro ufficiale di Arnold & Family, il creator con più di 100 milioni di visualizzazioni su TikTok , Annalisa Strada con "Alle medie senza cellulare" (Piemme), gli spettacoli teatrali "In Scatola" con Alice Bachi e Silvia Grande e "Pollicino Pop" con Teatro Invito.

A Palazzo Leggenda, letture e attività per scoprire la meraviglia e lo stupore dentro il tempo lento ed esperienza di Philosophy for children a cura della Scuola Il Pontormo, Marianna Balducci con "Le regine litigiose" (Edizioni Clichy), lo spettacolo con laboratorio "Mano Mano Piazza" con Rossella Parrucci, Daniele Movarelli con "Supercarlo" (Gallucci) e "Mi chiamano Teschio" (Sinnos), un laboratorio di tecniche illustrative con l'illustratrice Nicoletta Bertelle, Emanuela Busà con "Vera la mongolfiera" (Glifo) e “12 Storie di Vita”, libro scritto e illustrato da Pietro Panichi per Abbracciami APS. A Il Nido dei Nidi, apertura mostra “Un barattolo di stelle tutto nostro", letture ad alta voce e letture animate; in Piazza della Vittoria, "Volta la pagina" (Camelozampa), incontro con l'illustratrice Nicoletta Bertelle, costruzioni a molte mani per ragazze e ragazzi in gamba presso Libreria Rinascita, Le Mani e la Carta, laboratorio di origami con Monica Landi, alla Libreria Libri & Persone*.

Luca Trapanese

Alle 15,30, per le vie del centro di Empoli, Il Mago di Oz, parata di personaggi sui trampoli con la musica della Banda del Cam. Alla Libreria Libri & Persone*, laboratorio del gesto e del linguaggio non verbale tenuto da Giulia Gnassi, a partire dalla lettura silenziosa del libro "L’onda" di Suzy Lee. In Piazza delle Vittoria, Annalisa Strada, "I mostrucci", Piemme. Alle 21,00, uno degli appuntamenti di punta di questa edizione, l’incontro con Luca Trapanese, che conversa con Matteo Grimaldi a partire dal libro "Non chiedermi chi sono", Salani, e non solo.

Il gran finale domenica 11 maggio

Silvia Serreli

Gran finale di Leggenda Festival, domenica 11 maggio. In Piazza della Vittoria, Empoli Jazz presenta, Ti racconto il jazz, incontro in musica a partire dalla collana “Le fiabe del jazz”, Curci edizioni. Alla Biblioteca Fucini, a partire dalle 10,00, Giochi in Lis - Incontro di avvicinamento alla Lis per bambini con Fiorinda Pini, Silvia Vecchini, “I bambini si rompono facilmente" (Bompiani) e "Canti dell’inizio Canti della fine" (Topipittori), Silvia Serreli, “Il mondo di Tea”, a partire dai libri della collana "Tea" edita da Giunti, Sophie Bertocchi, "Sempre a un passo da te. La storia di rinascita di una ragazza grazie al suo cane", Mondadori, Sergio Olivotti, "Il genio della musica", Edizioni Clichy e, la sera, lo spettacolo teatrale "La Grande Sfida tra il Riccio e la Lepre" con il Teatro Glug.

Sophie Bertocchi

A Palazzo Leggenda, Lucia Mostardini, All’avventura con il Coccomiao!, Se chiudi gli occhi, spettacolo e laboratorio con Vania Pucci e Ines Cattabriga, Sergio Olivotti, "La stagione degli arcobaleni", Terre di Mezzo. Alla Libreria Libri & Persone*, Laboratorio di agricoltura di primavera a cura di DimOrto Buono, progetto di agricoltura sociale della cooperativa sociale Sintesi Minerva. All’Associazione Volontaria del Gatto Randagio, Annalisa Strada presenta "I cicciogatti", Piemme, a sostegno dell'associazione no profit Aristogatti che si occupa del gattile di Empoli. A Il Nido dei Nidi, “Un barattolo di stelle" - I Leggendari Nonni della Chiarugi leggono ai bambini e alle bambine, Seguirà momento musicale con Nicola Corti, musicoterapeuta.

In Piazza Farinata degli Uberti, la battaglia dei Cuscini, giochi e animazione teatrale. Gran finale, per le vie del centro di Empoli e in piazza Farinata degli Uberti, Geronimo Stilton festeggia 25 anni di felicità! - Passeggiata, incontro e festeggiamenti con Geronimo e Tea Stilton con grande torta in piazza.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Leggenda Festival: www.leggendafestival.it, telefono 0571757872 Facebook: Leggenda Festival Empoli Instagram: leggendafestival