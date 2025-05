Camminare e pedalare insieme: a Montopoli due giorni per conoscere l’autismo

Una camminata per conoscere l'autismo. È in programma per domenica 11 maggio la quarta edizione di Camminata per l’autismo, un percorso di 3 chilometri ospitato all’interno della 45esima edizione di Capanne Corre. Un’iniziativa organizzata dalla podistica capannese il Girasole, con il patrocinio del Comune di Montopoli e dell’istituto comprensivo 'Galileo Galilei' e la collaborazione delle associazioni Abbracciami, Geniali, Autismo Pisa, Tarta Blu, Arco di Castruccio e Colazioni Spaiate. «Un’iniziativa – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario montopolese. L’attenzione dell’amministrazione comunale alla partecipazione di tutte e tutti è quotidiana. Domenica all’interno di una gara podistica si terrà una camminata a cui parteciperanno le associazioni che si occupano di autismo e neurodivergenze, un modo per stare insieme attraverso lo sport. Sarà una rappresentanza di abilità differenti, certe che soltanto con la conoscenza e lo stare insieme è possibile normalizzare le differenze».

L’appuntamento è alle ore 9 con partenza dal Centro Avis a Capanne (zona campo sportivo, via Fonda) alle 9.30. Sarà un percorso facile, adatto a tutte e tutti. Per partecipare basta presentarsi all'orario di ritrovo e iscriversi versando la quota assicurativa di 3 euro. Sarà possibile conoscere le attività proposte dalle associazioni del territorio che si occupano di autismi e altre neurodivergenze.

Sabato 10 maggio inoltre l'associazione Geniali Odv organizza una pedalata per unire tutte le abilità. Il ritrovo è alle 16 al circolo Endas di Casteldelbosco con partenza alle 16.30. L'arrivo sarà al bosco didattico di Montopoli con visita guidata. A conclusione della pedalata, su prenotazione, è possibile partecipare all'aperitivo. L'evento è patrocinato dal Comune e svolto in collaborazione con Skazzobike Mtb team, Circolo Endas e sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

"Sabato e domenica vivremo due giornate che parlano di comunità, di accoglienza e di sguardi che si incrociano senza barriere – afferma Valeriano Dodde, presidente dell’associazione Geniali –. Geniali in Bicicletta e la camminata per l’autismo non sono solo eventi: sono esperienze vive, che ci ricordano quanto sia importante camminare – e pedalare – insieme, ciascuno con il proprio passo, verso una società più giusta e inclusiva. Ringrazio di cuore la Podistica Capannese e tutte le realtà coinvolte, ma soprattutto ringrazio tutte quelle realtà che quotidianamente si impegnano sul territorio per costruire relazioni, abbattere muri e generare nuove possibilità per le persone autistiche e neurodivergenti. È nella forza della rete, nell’unione delle differenze, che nasce il cambiamento vero".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

