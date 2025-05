Pedalando verso l’inclusione: a Castel del Bosco torna 'Geniali in Bicicletta'

Sabato 18 maggio il paese si muove a ritmo di solidarietà con l’evento Geniali in Bicicletta, promosso dall’associazione Geniali OdV: un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della mobilità dolce e della condivisione.

Persone con e senza disabilità, famiglie, bambini, volontari e cittadini saranno protagonisti di una pedalata collettiva lungo un percorso accessibile, con partenza dal Circolo di Castel del Bosco e arrivo al Bosco di Montopoli.

Durante il tragitto e all’arrivo, saranno a disposizione bici speciali grazie alla collaborazione con aziende specializzate: tandem affiancati, cargo per carrozzine, tricicli e altri mezzi adattati saranno disponibili per essere provati gratuitamente, offrendo un’occasione concreta di sperimentare la mobilità inclusiva.

Non mancheranno i momenti istituzionali, la merenda condivisa, gli spazi per conoscere meglio i protagonisti dell’iniziativa e anche una breve passeggiata nel verde, per chi lo desidera.

"Non è una gara, ma un gesto semplice per mostrare che l’inclusione è possibile. Pedalare insieme vuol dire andare nella stessa direzione, con rispetto e con il sorriso", afferma Valeriano Dodde, presidente dell’associazione.

-Ritrovo ore 16:00 presso il Circolo di Castel del Bosco

-Partenza ore 17:00

-Arrivo e attività al Bosco di Montopoli

-Info e iscrizioni:

Modulo di iscrizione online

-Per aggiornamenti:

facebook.com/profile.php?id=100066955472022

Fonte: Geniali OdV - Ufficio Stampa

