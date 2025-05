Palaia, lungo weekend tra poesie e donazione: cultura e solidarietà protagoniste il 9 e 10 maggio

L’amore e la dedizione al proprio territorio ha tante sfaccettature e si mostra in modi diversi. Il prossimo fine settimana vedrà i festeggiamenti con eventi sportivi e culturali per i 50 anni del Gruppo Donatori di sangue di Forcoli, che si terranno presso il centro sportivo Nuova Primavera di Forcoli. Ad arricchire le celebrazioni un triangolare di calcio che vede impegnate la Nazionale italiana trapiantati, LILT -lega italiana lotta contro i tumori e Vecchie glorie del Pisa.

Ad aprire il fine settimana la presentazione del libro "Paccocarne", un viaggio poetico che intreccia memoria e disillusione, radici e inquietudine, raccogliendo frammenti di vita errante. Con il sottotitolo "La terra sotto i piedi, il mare negli occhi", l’autore Gabriele Fiannacca ci guida in un dialogo tra passato e presente, tra la solidità della terra e l’orizzonte del mare. Il libro si fa specchio della sua esperienza, dove la terra dei fossili, degli ulivi e delle vigne palaiesi incontra il mare che Fiannacca porta negli occhi: quello di Genova, città di partenze, di arrivi e transiti.

"Questi luoghi diametralmente opposti – spiega l’autore – sono i due confini che cerco di unire con il mio sentire interiore. Genova, stretta tra mari e monti, e Palaia, terra di confine nel cuore della Toscana. Sono di origini palaiesi da parte di madre, e questo legame con il territorio di Palaia è per me un elemento fondamentale".

La presentazione si terrà venerdì 9 maggio alle 18.30, presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Palaia, con la moderazione di Sheila Giglione, gestitrice dell’ufficio di informazioni turistiche del Comune di Palaia, e Roberto Boldrini, giornalista e scrittore. Un momento di poesia, con l'intervento musicale di Davide Benvenuti, musicista e cantautore palaiese. Durante l'evento, Michele Fiumalbi curerà le foto e i video.

"Una presentazione che ospitiamo con piacere, un libro che testimonia quanto il nostro comune lasci il segno in ogni persona che lo attraversa o che lo vive e in ogni racconto di cui è protagonista", afferma la Sindaca di Palaia.

In occasione della presentazione, l'autore sarà disponibile per il firmacopie del libro. Al termine della serata, un rinfresco “genovese” offrirà l’opportunità di proseguire il dialogo in un'atmosfera conviviale.

Fonte: Comune di Palaia - Ufficio Stampa

