Il Piccolo Ristoro di Via Parini compie 10 anni: un sostegno gratuito ai pellegrini in cammino

A San Miniato Basso, lungo la storica Via Francigena, sorge un punto di ristoro gratuito che da dieci anni offre sostegno ai pellegrini in cammino: il Piccolo Ristoro di Via Parini.

Nato nel 2015 da un'idea di Mario Maltinti e sua moglie Patrizia, il ristoro è diventato un simbolo di accoglienza e solidarietà.

Ogni giorno, la famiglia Maltinti – Patrizia e i figli Matteo e Pier Filippo – mettono a disposizione acqua fresca, succhi, caffè, frutta e snack, oltre a sedie e ombra per una pausa rigenerante.

I pellegrini possono lasciare un messaggio nel "quaderno delle dediche", che ogni anno viene raccolto in una pubblicazione intitolata "Passo dopo passo".

L'iniziativa ha ricevuto il sostegno dell'amministrazione comunale di San Miniato, che ha fornito mappe e opuscoli informativi sulla Via Francigena.

Il Piccolo Ristoro è diventato un punto di riferimento per i pellegrini, che spesso condividono foto e racconti sulla pagina Facebook dedicata.

In occasione del decimo anniversario, la famiglia Maltinti continua a offrire un'accoglienza calorosa ai viandanti, mantenendo viva l'eredità di Mario, scomparso nel 2021.

Fonte: Ufficio Stampa