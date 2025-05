Psicologo on the Road approda in discoteca: al via l'edizione speciale 'by night'

Approda in discoteca “Psicologo on the Road”. Venerdì 9 maggio il camper che promuove la salute mentale farà tappa all’Antella, in piazza Peruzzi e nei pressi del locale notturno El PavoReal, per un appuntamento speciale “by night”. Dalle 21.30 fino a tarda notte gli psicologi e psicoterapeuti di Studiopsichefirenze guidati dal dottor Maurizio Cinquini, ideatore del progetto, saranno a disposizione per offrire gratuitamente a chiunque vorrà colloqui di 30 minuti ciascuno. Un modo, spiega l’amministrazione, per intercettare i bisogni dei più giovani andando loro incontro, per far passare il messaggio che ci si può prendere cura della propria salute mentale anche in un momento di spensieratezza come il venerdì sera e in un luogo del divertimento.

“Psicologo on the Road” è stato attivato a Bagno a Ripoli grazie a un’iniziativa del Comune e della Società della salute Fiorentina Sud-Est. Il servizio, a costo zero per i cittadini, attivato ad aprile nei principali centri abitati con un calendario settimanale, sta riscuotendo grande interesse e partecipazione.

Sindaco e assessori hanno voluto dedicare alcune tappe speciali alle nuove generazioni per dare una risposta concreta al disagio giovanile. Da qui, alcuni appuntamenti speciali all’Isis Gobetti-Volta riservati ai soli studenti e alla comunità scolastica (il prossimo in programma lunedì 12 maggio) e in Biblioteca comunale, ampiamente frequentata da ragazze e ragazzi di ogni età (martedì 3 giugno dalle 15.00 alle 19.00).

Gli incontri, sedici in totale, proseguiranno fino alla fine di giugno. Ogni utente potrà usufruire gratuitamente fino a un massimo di 5 colloqui della durata di 30 minuti ciascuno. Per parlare con gli psicologi di strada, è consigliato prenotare in anticipo chiamando i numeri 3200978601-3389561506 ma si può anche aspettare il proprio turno presentandosi direttamente al camper. Per gli utenti minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Di seguito i prossimi appuntamenti con “Psicologo on the road”

Maggio

12 Lunedì – Isis Gobetti-Volta (via Roma)

15 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

23 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

28 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

Giugno

3 Martedì – Biblioteca 15.00-19.00 (via di Belmonte, 38 – Ponte a Niccheri)

5 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

13 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

18 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

26 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

Info e calendario: www.comune.bagno-a-ripoli-fi.it

Psicologo On The Road è un progetto di Studiopsiche del dottor Maurizio Cinquini, psicologo e psicoterapeuta, realizzato insieme al Comune di Bagno a Ripoli e alla Società della Salute Fiorentina Sud-Est.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa