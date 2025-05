Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, ecco i comitati per i referendum lavoro e cittadinanza

Per svolgere nel modo più efficace possibile e coinvolgere più ampiamente la popolazione con una informazione capillare sul territorio si è costituito il comitato per i referendum popolari dell’8 e 9 giugno prossimi, nei Comuni di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto.

Si è registrata una larga adesione di associazioni, partiti e singole personalità.

Hanno aderito le seguenti associazione e partiti:

CGIL, ARCI e Casa del Popolo Castelfranco di Sotto, AUSER di Santa Croce sull’Arno e AUSER di Castelfranco di Sotto , ANPI di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, LIBERA, PARTITO DEMOCRATICO di Santa Croce sull’Arno, PARTITO DEMOCRATICO di Castelfranco di Sotto, SINISTRA ITALIANA, PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, SINISTRA ITALIANA, POSSIBILE, COORDINAMENTO DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, Associazione ARTURO.

Hanno aderito a livello personale:

Osvaldo Ciaponi, ex Sindaco di Santa Croce Sull’Arno

Signorini Maurizio ex Sindaco di Santa Croce sull’Arno

Giulia Deidda ex Sindaca di Santa Croce sull’Arno

Graziano Turini, ex Sindaco di Castelfranco di Sotto

Gabriele Toti, ex Sindaco di Castelfranco di Sotto

Mariangela Bucci, Capogruppo “Santa Croce Insieme” in Consiglio Comunale a Santa Croce sull’Arno

Marco Remorini, presidente della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno

Salvatore Morena, presidente della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto

Alessandra Ugolini, consigliera comunale Santa Croce sull’Arno

Angelo Scaduto, Consigliere Comunale Santa Croce sull’Arno

Federico Grossi, Capogruppo “Castelfranco Unita” in Consiglio Comunale a Castelfranco di Sotto

Ilaria Duranti, Consigliera Comunale Castelfranco di Sotto

Il Comitato si riunisce ogni lunedì pomeriggio presso la Camera del Lavoro CGIL di Santa Croce sull’Arno in Piazza Matteotti ed è aperto a nuove ulteriori adesioni di associazioni e persone

Nella prima riunione il Comitato ha deciso l’organizzazione di diverse presenze sul territorio dei due Comuni tramite volantinaggi e ha programmato una vasta serie di iniziative pubbliche per informare i cittadini sui grandi temi dei referendum per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro e sulla cittadinanza e per sensibilizzare le persone sulla importanza di una partecipazione massiccia al voto, che è un diritto, ora più che mai, nelle mani di ognuno che deve essere esercitato compattamente e convintamente contro ogni antidemocratica e rinunciataria astensione propagandata dagli avversari di questi referendum.

Il comitato rivolge quindi un appello pressante alle cittadine e ai cittadini per partecipare in forze al voto dell’8 e 9 giugno prossimi e per votare cinque SI.

Fonte: Cgil Zona Valdarno Inferiore