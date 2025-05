Castelfiorentino, al via la rassegna 'Corti: Visioni di Genere' alla Stanza Rossa

Quindici cortometraggi e incontri con i registi, una vetrina preziosa per il cinema di genere italiano e per i suoi autori, spesso giovani. E’ questo il biglietto da visita di “Corti: visioni di genere”, rassegna promossa dal Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” e curata da Ilaria Monfardini che prende il via stasera alla “Stanza Rossa” – ore 21.30 - nell’ambito del Valdelsa Film Festival.

Una rassegna articolata in tre serate (ogni mercoledì, fino al 21 maggio) in ciascuna delle quali saranno proiettati cinque cortometraggi del cinema di genere italiano (dall’horror al thriller, dal giallo al fantasy, ecc..) che saranno valutati da una giuria e anche dal pubblico presente in sala. I cortometraggi variano da un minimo di sette a un massimo di venticinque minuti e al termine di tutte le proiezioni vi sarà l’opportunità di incontrare e conoscere da vicino i registi, i quali, oltre a illustrare le loro opere, risponderanno anche alle domande e alle curiosità del pubblico

Questi i nomi dei registi che interverranno stasera: Federico Gori, Angelo Cannella, Loris Comelli, Irene Baruffetti, Emanuele Marchetto. Mercoledì 14 maggio: Gianni Carbotti, Luigi Scarpa, Daniele e Emanuele Ricci, Federica Bertellotti, Samuele Breschi. Mercoledì 21 maggio: Leonardo Barone, Davide Cancila, Francesco Tassara, Eugen Neagu, Andrea Gandossi.

A conclusione della rassegna, una Giuria assegnerà un premio al miglior film, uno alla migliore regia, uno alla migliore attrice e uno al migliore attore. Ci sarà inoltre un premio del pubblico, che ogni sera compilerà una scheda assegnando un voto (da uno a cinque) a ciascuno dei cortometraggi proiettati.

La giuria è formata dal direttore artistico del Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”, Jaures Baldeschi, dall’Assessore alla Cultura, Franco Spina, e dai critici cinematografici Paolo Vecchi, Tullio Masoni, Claudia Giminiani, Gualtiero De Santi, Sandro Toncelli.

“Ho accolto con piacere – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – l’invito a far parte di questa giuria, anche perché l’Amministrazione Comunale è seriamente impegnata nel sostenere la cultura cinematografica in generale e iniziative culturali come questa, che offrono l’opportunità di incontrare e avere un confronto con registi emergenti, i quali desiderano farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più vasto”

“Il Valdelsa Film Festival – osserva il direttore artistico del Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”, Jaures Baldeschi – nasce come rassegna del cinema italiano indipendente, e riprende stasera dopo più di dieci anni. Sono pertanto veramente felice di questa edizione - curata magistralmente da Ilaria Monfardini - poiché offre un'opportunità in più alla crescita della cultura cinematografica nel nostro territorio”.

La “Stanza Rossa” si trova in via IV Novembre 2D. Ingresso 5 euro. Prenotazione consigliata al numero 339.8284720

Notizie correlate