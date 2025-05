Una delegazione della Metrocittà al Viaggio della memoria con gli studenti delle superiori

Nell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz e Mauthausen, presenti 6 istituti con 45 studenti: Isis Giorgio Vasari, Educandato Statale della SS. Annunziata, Liceo Classico Galileo, Iis Leonardo Da Vinci, Liceo Alberti-Dante, Iis Galilei. Sara Funaro sarà con la delegazione l’11 maggio.

A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz e di Mauthausen, il viaggio della Città Metropolitana di Firenze sulle tracce della Memoria è previsto dall’8 al 12 maggio, per ricordare lo sterminio degli ebrei e quello di Rom e Sinti, di persone disabili, testimoni di Geova, oltre alle deportazioni e alle persecuzioni per motivi religiosi, politici, razziali, per orientamento sessuale e dei militari italiani che scelsero di non seguire Mussolini e la Repubblica di Salò.

Il viaggio studio porterà una delegazione composta da studenti, docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze e rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni dentro gli ex campi di concentramento in Germania e Austria — Dachau, Ebensee, Hartheim, Mauthausen — e in Italia alla Risiera di San Sabba.

Per studenti e insegnanti delle classi quarte e quinte delle sei scuole superiori dell’area metropolitana di Firenze che parteciperanno quest’anno, il viaggio studio è stato preceduto da una formazione obbligatoria in classe, a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza.

Gli istituti coinvolti sono i seguenti: Isis Giorgio Vasari di Figline Valdarno e le scuole di Firenze Educandato Statale della SS. Annunziata, Liceo Classico Galileo, Iis Leonardo Da Vinci, Liceo Alberti-Dante, Iis Galilei.

Carlo Boni, consigliere metropolitano con delega ai Progetti Educativi e alla Memoria, che accompagnerà gli studenti nel viaggio, ricorda che “è fondamentale la conoscenza diretta dei luoghi che, anche sul nostro territorio nazionale, fecero parte dell’universo concentrazionario costruito dall’orrore nazifascista. Ora che si sta perdendo la testimonianza diretta delle persone che vi sono state internate, possiamo rinnovare la Memoria facendo esperienza diretta con i giovani di quello che è successo durante la seconda guerra mondiale”.

La Sindaca metropolitana Sara Funaro, che l’11 maggio sarà con la delegazione a Mauthausen per partecipare alla manifestazione istituzionale in occasione dell’80° anniversario della liberazione, sottolinea che “garantire un passaggio di testimone nelle conoscenze sui temi della deportazione e dei campi di sterminio, attraverso un coinvolgimento delle giovani generazioni, è l’obiettivo che si prefigge la Città Metropolitana nell’organizzazione dei viaggi della Memoria, da quando era ancora Provincia di Firenze”.

Il progetto “Memoria” della Città Metropolitana rappresenta un significativo unicum, anche per la sua straordinaria continuità nel tempo — già la Provincia di Firenze lo promosse tra le prime — e comprende momenti di confronto con gli studenti nel corso del viaggio e di approfondimento delle tematiche trattate durante le visite nei campi, grazie al supporto dei rappresentanti dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea presenti.