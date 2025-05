Weekend dell'11 maggio a Vinci: tra passeggiate, fiabe e sapori di primavera

Un fine settimana all’insegna della convivialità, del paesaggio e delle tradizioni popolari. Il Centro Commerciale Naturale Vincincentro, insieme a numerosi partner, dà vita a un grande incontro collettivo per valorizzare il territorio vinciano con due eventi principali: la quarta edizione del Mangiaggiro e la Piccola Fiera di Primavera.

Mangiaggiro

Domenica 11 maggio torna il Mangiaggiro, l’ormai consolidata passeggiata gastronomica tra le colline di Vinci. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa unisce la scoperta del paesaggio rurale con il piacere della tavola, proponendo un itinerario di circa 10 km, semplice e adatto a tutti, arricchito da soste gustose e culturali.

Il percorso parte alle ore 11 da Piazza della Libertà e prevede tappe come:

- Apicoltura Mauro Cristofori per una merenda tra gli olivi,

- Chiesa di Streda,

- La spiaggia di Vinci, memoria dell’antico mare che un tempo bagnava queste terre,

- Chiesa di San Pantaleo,

- Tenuta Santini,

- ritorno nel tardo pomeriggio al punto di partenza.

I partecipanti riceveranno un kit da camminata (calice in vetro, porta-calice, zainetto con acqua, mappa e brochure dell’evento). È richiesta una cauzione di 5 euro per il calice. Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappello e occhiali da sole.

Questa edizione del Mangiaggiro si svolgerà in concomitanza con la Festa del contadino.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Piccola Fiera di primavera a Vinci

Domenica 11 maggio ritorna la Piccola Fiera di Primavera dedicata alle tradizioni popolari con musica, fiabe, arte manuale per festeggiare il ritorno della primavera, con i colori, i sapori, i profumi della natura, nel poetico Parco Acquaria in Via Belvedere a Vinci, lungo la Strada Verde. Sin dal mattino è possibile trovare alle 10 una lezione di pratica yoga, “Luna dei fiori” per prepararsi al plenilunio con la maestra Katia Frese.

Alle 17 la fiaba sonora “Piccolo Klaus Grande Klaus” nella versione di Andersen, per grandi e piccini, con la partecipazione dall’attrice Katia Frese e dalle musiciste Alice Ulivi e Melania Minacci alla fisarmonica.

Alle 18.15 concerto della grande interprete e custode di canti popolari Lisetta Luchini, voce e chitarra, con Marta Marini al mandolino e Alessandro Moretti alla fisarmonica, con “Grillo bel grillo”, uno spettacolo musicale, vivace e allegro, di canzoni popolari toscane di ieri e di oggi con la chitarra, fisarmonica e mandolino come nelle migliori tradizioni popolari. Tanta allegria con stornelli, serenate, rispetti e macchiette alla toscana. Sostengono il tutto presentazioni, considerazioni, storie, e aneddoti di vera vita popolare.

Per tutto il pomeriggio, dalle 15 al tramonto sarà possibile provare o semplicemente guardare i laboratori attivi aperti agli adulti accompagnati dai loro bambini con gli acquarelli di Lucilla Morosi, la realizzazione di fiori di stoffa con Ilaria Monaci, la manipolazione della creta madre naturale con Carolina Rugi e gli origami giapponesi a cura di Leonardo Palma e la pitture leonardiana con Dimitri Kuzmin.

All’interno del Parco potete trovare l’Angolo delle Merende a cura del Parco Acquaria.

Tutte le attività sono aperte a tutti con ingresso a offerta libera, solo la lezione di yoga prevede la prenotazione al numero 3477888224.

Inoltre a Vinci paese dalla mattina fino a tarda sera potete fermarvi per la Festa del Contadino organizzata dall’Associazione Vincincentro o partecipare alla camminata organizzata da Mangiaggiro.

Per informazioni potete contattare lavaligiablu14@libero.it

La Piccola Fiera di Primavera è un evento patrocinato dal Comune di Vinci, dal Centro di Tradizioni Popolari di Cerreto Guidi, dal Cesvot, in collaborazione con Vincincentro e Parco Acquaria, con la direzione artistica di La Valigia Blu.

