800 Anni di Massa Marittima: Celebrazioni per il Libero Comune

Massa Marittima (Grosseto), celebra quest'anno gli 800 anni dalla sua nascita come Libero Comune. Fu nel 1225 che la città, grazie alla prosperità derivante dalle sue ricche miniere, riuscì a accumulare risorse e acquisire i diritti signorili, ottenendo l'indipendenza dal potere ecclesiastico e avviando il processo di autonomia politica. Questo momento storico segna una delle fasi più floride della comunità massetana.

Le celebrazioni inizieranno il 10 maggio con il convegno dal titolo "La piazza, patrimonio della comunità", che si terrà alle 9:30 nel Palazzo dell'Abbondanza. "Il convegno partirà dalla riflessione sulla piazza", spiega il vicesindaco Giovannetti, "un luogo che, come nel passato, rappresenta il cuore pulsante della città, uno spazio di incontro e simbolo di identità collettiva". L'evento offrirà l'opportunità di discutere il significato di questo spazio pubblico, tra il richiamo alla memoria storica e la progettazione del futuro.

Un altro momento importante delle celebrazioni sarà la serata di sabato 12 luglio, dedicata alla rievocazione storica, un evento che coinvolgerà tutta la cittadinanza e i turisti. In collaborazione con la Società dei Terzieri Massetani, a partire dalle 19:00, Massa Marittima tornerà indietro nel tempo, offrendo piatti tipici della cucina medievale nei tre terzieri di Borgo, Cittanova e Cittavecchia. In piazza Garibaldi verrà allestito un banchetto medievale con figuranti in abiti d'epoca, e il culmine della serata sarà la sfilata del corteo storico, prevista per le 22:30.

Le celebrazioni continueranno con eventi come "Lirica in Piazza", che si terrà il 3, 4 e 5 agosto, e il "Balestro del Girifalco in notturna", previsto per il 14 agosto, entrambi dedicati al ricordo degli 800 anni dalla nascita del Libero Comune.