A Prato Asma Zero Week: consulenze mediche gratuite dal 12 maggio

La struttura di Allergologia e Immunologia (Prato-Pistoia) diretta dal dottor Alessandro Farsi è inclusa fra i 30 centri specializzati che si mettono a disposizione a partire dal 12 maggio e fino alla fine del mese, per effettuare consulenze gratuite specialistiche per i pazienti con asma non controllata prenotabili al numero verde 800 628989.

Le visite e le consulenze a Prato si svolgeranno negli Ambulatori del presidio Misericordia e Dolce.

L’iniziativa, promossa da FederAsma e Allergie - Federazione Italiana Pazienti ODV, in collaborazione con Respiriamo Insieme - APS, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC) e della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), è tesa a sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti asmatici in Italia sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurre l’impatto della malattia sulla vita quotidiana mediante l’attuazione di corrette strategie terapeutiche e di comportamento, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e cliniche, invitandoli a effettuare un controllo sullo stato della propria malattia.

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/news/48375-torna-asma-zero-week-consulenze-mediche-gratuite

L’evento nazionale di informazione e sensibilizzazione per persone con asma non controllato, giunto all’ottava edizione, offre consulenze specialistiche gratuite per due settimane.

Nuove opzioni terapeutiche per l’asma non controllato, anche grave, consentono una migliore gestione della malattia.

Grazie alle soluzioni più innovative ora c’è una nuova prospettiva per chi soffre di asma: la remissione della malattia.

Fonte: Ausl Toscana Centro

