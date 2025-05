Alla scoperta dell’olio EVO: due serate di degustazione guidata con Olea Project a Montespertoli

Due appuntamenti per conoscere da vicino il mondo dell’olio extravergine di oliva di qualità. Il 15 e il 22 maggio, alle ore 21:15, l’Enoteca "I Lecci" di Montespertoli ospiterà due serate di degustazione guidata di olio extravergine, organizzate dalla Pro Loco Montespertoli in collaborazione con le aziende di Olea Project.

L’iniziativa rientra all’interno del percorso di valorizzazione dell’identità olivicola locale promosso da Olea Project, un progetto che coinvolge aziende, operatori del settore e comunità locale con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’olio EVO monovarietale, sostenere la qualità e creare occasioni di formazione e sensibilizzazione.

Durante ogni serata, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio sensoriale alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva di eccellenza. Impareranno a riconoscere un olio EVO di qualità, a comprenderne le caratteristiche organolettiche specifiche delle diverse varietà e a distinguere un olio sano da uno con difetti. L’esperienza prevede assaggi guidati, abbinamenti e approfondimenti pratici. L’iniziativa è rivolta ad appassionati, curiosi e buongustai, ma anche a chi vuole acquisire strumenti concreti per conoscere più a fondo uno dei prodotti simbolo del nostro territorio.

Le degustazioni si svolgeranno presso Enoteca I Lecci, in Via Lucardese 74, Montespertoli.

Il costo della partecipazione è di 20 euro a persona.

Le serate si attiveranno con un minimo di 5 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: +39 339 252 4329

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa