“Antiquari in centro”, ultimo appuntamento a Empoli nel weekend

Una scommessa vinta. Inaugurato il 12 ottobre 2024, il nuovo format “Antiquari in centro”, il mercato dell’antiquariato e del collezionismo, alla sua prima edizione a Empoli, ogni secondo sabato del mese, ha riscosso successo, partecipazione di visitatori appassionati e curiosi. L’iniziativa è nata da una idea di alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città e catturare l'interesse dei paesi limitrofi e non solo.

Adesso siamo alle battute finali: sabato 10 maggio 2025, in concomitanza con “Leggenda festival”, si terrà l’ultimo appuntamento, dalle 8.30 alle 19, nei tre luoghi della bellezza: piazza Farinata degli Uberti con la fontana dei Leoni e la meravigliosa Collegiata di Sant’Andrea; piazzetta della Propositura, proprio all’ingresso del Museo della Collegiata e via Leonardo da Vinci. Arte e passato come in un quadro esposto a cielo aperto, incorniciato da ‘dettagli’ che raccontano una storia.

Sono oltre trenta i banchi espositivi degli antiquari ‘esperti’, attivi sul mercato regionale e nazionale che regaleranno nuove pagine di antichità e di pregio. ‘Pezzi’ ricercati, complementi d’arredo d’epoca e modernariato, piccole stampe ricavate da libri antichi che possono diventare quadri da appendere, dischi, serviti d’epoca d’argento, arte da collezione e molte altre proposte uniche e introvabili.

Al progetto hanno lavorato convintamente: il Comune per il suo sostegno, l’associazione Centro Storico per la coordinazione, tutti coloro che si sono impegnati personalmente nella realizzazione, gli sponsor (Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci), i commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente.

Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini

VIABILITÀ – Dalle 6 alle 21 di sabato 8 febbraio 2025, in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura, via Leonardo da Vinci (tratto fra via Giuseppe del Papa e via dei Neri), sono adottati i divieti di transito e sosta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

