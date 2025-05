Asl Nord Ovest, Jacopo Massei nominato direttore dell'area Salute mentale adulti

Il direttore dell’unità operativa Psichiatria Versilia Jacopo Massei è anche il nuovo direttore dell’area omogenea dipartimentale interna Salute mentale adulti dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

L’attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa - si legge nella delibera di nomina, la 482 del 30 aprile scorso, firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani - “in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l’integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine, all’interno del settore di competenza, a favorire l’adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi, in particolar modo quelle rivolte verso gli stakeholders esterni, considerando anche le valutazioni ampiamente positive relative al suo operato come direttore dell’ unità operativa versiliese”.

La decisione è stata assunta, ovviamente, in accordo con il direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze Angelo Cerù.

Jacopo Massei si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione in Psichiatria nel 2007, sempre a Pisa.

Durante gli anni di formazione si è dedicato ad attività di ricerca clinica e farmacologica, con particolare riferimento ai disturbi dell'umore, ai disturbi psicotici e ai disturbi da uso di sostanze.

Dal 2010 lavora in Versilia come dirigente medico - psichiatria a tempo indeterminato. Già in precedenza impegnato nella programmazione e realizzazione eventi formativi aziendali, dal 2022 è animatore di formazione per il dipartimento di Salute mentale e dipendenze.

Dal 2018 ha ricevuto l'incarico di coordinamento del Centro salute mentale (CSM), svolgendo peraltro attività di integrazione a livello di Zona distretto e collaborando a livello dipartimentale per le attività inerenti l’unità funzionale Salute mentale adulti (UFSMA) della Zona Versilia.

Dal giugno 2023 è responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) Zona Versilia e dal giugno 2024 è stato nominato direttore della struttura complessa Psichiatria Versilia.

Ha al suo attivo vari incarichi di alta specializzazione, attività di docenza e numerose pubblicazioni.

“Con questa nomina - sottolinea la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - si riempie una casella importante nell’organigramma aziendale. Grazie alla sua professionalità, alla sua disponibilità e alla sua capacità di fare squadra, sono certa che il dottor Massei saprà consolidare la qualità del servizio fornito alla cittadinanza e sarà in grado di accrescere e valorizzare le competenze presenti nell’area, in un settore importante e delicato come quello della Salute mentale, che ha notevoli capacità e ulteriori potenzialità da sviluppare. Al nuovo direttore d’area rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico”.

“Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia in me riposta – dice Jacopo Massei – e mi impegnerò a continuare a garantire e possibilmente incrementare le sinergie tra le diverse sedi e tra le componenti professionali, consolidando la il lavoro di squadra e l’attività in rete che già esistono e valorizzando l’approccio multidisciplinare alla gestione dei processi, le buone pratiche e l'attenzione alla qualità delle prestazioni. Questo consente di venire incontro alle esigenze dei cittadini e di assicurare efficacia, efficienza e appropriatezza dei percorsi”.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa