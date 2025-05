'Bambine e Bambini in Circolo' a Castelfranco di Sotto

La Casa del Popolo ARCI Castelfranco di Sotto comunica l’ultimo atteso appuntamento dell’iniziativa “Bambine e Bambini in Circolo”, il ciclo di attività ludico-educative che per diversi sabati ha animato le mattinate dei più piccoli presso gli spazi del Circolo Arci.

L’iniziativa, rivolta a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, si concluderà Sabato 10 Maggio 2025 con un evento speciale, dedicato in particolare alla Festa della Mamma. Il progetto “Bambine e Bambini in Circolo” è stato promosso da ARCI Castelfranco in preziosa collaborazione con l'Associazione La Ruzzola e ha potuto contare sul sostegno di CESVOT Toscana.

L'appuntamento di Sabato 10 Maggio, intitolato “Laboratori, giochi, movimento”, proporrà una mattinata ricca e stimolante. Saranno organizzati laboratori creativi pensati per stimolare la fantasia e la manualità dei bambini, affiancati da divertenti giochi di gruppo che li porteranno alla scoperta dell’Italia e del mondo.

Le attività si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 12:00. La partecipazione è libera e completamente gratuita. I bambini potranno essere iscritti direttamente la mattina stessa dell’evento e, subito dopo, prendere parte alle proposte ludiche ed educative insieme agli educatori. I genitori avranno la possibilità di scegliere se rimanere con i propri figli o venire a riprenderli al termine dei laboratori.

Questa giornata conclusiva rappresenta un momento per celebrare il percorso fatto insieme ai bambini durante il ciclo di incontri e per offrire un'ultima opportunità di gioco e apprendimento in un ambiente accogliente come quello della Casa del Popolo.

Informazioni e Contatti: Per maggiori informazioni sul programma della giornata e per eventuali chiarimenti sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare il seguente numero di telefono: Chiara: 349 4764783