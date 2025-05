Una classe del Pontormo di Empoli alla semifinale nazionale di B_CorpSchool

Le classi protagoniste di B_CorpSchool stanno arrivando alla fase finale di un percorso che ha unito imprenditorialità rigenerativa, orientamento personale e innovazione sociale. L’idea imprenditoriale promossa dalla 2^ CS del Pontormo di Empoli è stata ammessa alla semifinale nazionale.

Dall’idea al progetto di B Start Up, gli studenti e le studentesse hanno messo in gioco competenze, valori e visione per costruire soluzioni concrete, rafforzando attraverso il programma Innovelle “dalle donne al futuro” il legame con il territorio, il terzo settore e le imprese B Corp e Benefit tra le quali Sammontana della famiglia Bagnoli che è stata partner entusiasta del progetto.

Un’esperienza pratica che ha acceso la scintilla dell’autoimprenditorialità, con uno sguardo attento alla sostenibilità, all’impatto e alla crescita personale.Le finali nazionali sono ormai vicine.