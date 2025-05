Cantieri tramvia, Stella (FI): "Previsto abbattimento oltre 1100 alberi sani. Inaccettabile"

"A inizio anno il taglio degli alberi in viale Giannotti, per fare spazio alla linea 3.2.1 della tramvia. In questi giorni, l'abbattimento di piante ad alto fusto in viale Matteotti, sempre per lo stesso motivo. Sono circa 1.150 i grandi alberi sani che sono stati abbattuti o che verranno complessivamente tagliati per le linee tramviarie Libertà-Bagno a Ripoli, Leopolda-Piagge e Piagge-Campi Bisenzio. Piante bellissime, sacrificate sull'altare di un progetto che fa acqua da tante parti, e che chiediamo al Comune di rivedere". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Palazzo Vecchio - chiede Stella - dovrebbe spiegare nei dettagli alla cittadinanza quel che sta avvenendo, in modo che i cittadini possano valutare gli interventi in corso e quelli futuri con cognizione di causa. Il Comune ha il dovere di fornire un report sulle operazioni di abbattimento alberi e un piano degli interventi in tutta la città. Sono progetti che sconvolgeranno per anni le zone interessate, e che a lavori ultimati avranno portato via migliaia tra posti auto e alberi, riducendo la sede stradale e i passaggi pedonali. Anni di cantieri distruggeranno le attività e gli esercizi commerciali".