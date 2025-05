Cento candeline per Ilda: fiori e riconoscimento dal Comune di Lucca

Una giornata davvero speciale quella di ieri, mercoledì 7 maggio, per la signora Ilda Scarpellini, che ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita attraversato con forza e dignità, circondata dall’affetto dei suoi cari e della comunità.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale di Lucca ha voluto renderle omaggio: a portare personalmente gli auguri è stato il vicesindaco Fabio Barsanti, che ha consegnato alla signora Ilda un omaggio floreale e un riconoscimento ufficiale da parte del Comune, come segno di gratitudine e stima per la sua lunga vita.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa