Lavoro e diritti, una questione sociale: sabato 17 maggio l’incontro pubblico a Ponte a Egola

Il lavoro non è una merce, e il futuro non può essere lasciato al mercato. È con questo spirito che sabato 17 maggio alle ore 17:00, al Circolo ARCI Pannocchia di Ponte a Egola, si terrà l’incontro pubblico “Lavoro, diritti: una questione sociale”, promosso dal comitato per i 5 SÌ ai referendum su Lavoro e Cittadinanza, in collaborazione con Filo Rosso.

Un’occasione di confronto e riflessione in un territorio che conosce bene il peso delle crisi occupazionali: tra le difficoltà del settore conciario e la vertenza ancora aperta della Biancoforno, la precarietà e l’assenza di tutele segnano il presente di molti lavoratori. Per questo l’incontro vuole riportare al centro della discussione pubblica le persone, i diritti e la dignità del lavoro.

Nel corso dell’appuntamento si discuterà di tutele da ricostruire, di un’economia più giusta, che metta al primo posto chi lavora e non solo il profitto. Un’occasione per parlare di referendum, ma anche per raccogliere idee e costruire insieme un’alternativa possibile.

Al termine dell’iniziativa è prevista un’apericena solidale (contributo di 15 euro), per continuare il confronto in un clima conviviale e partecipato.