Comitato Stop 5g, trasmessa formalmente proposta di regolamento sulla partecipazione

Il giorno mercoledì 7 maggio, il Comitato Stop5G-Empoli-Valdelsa ha formalmente trasmesso alla Presidente del Consiglio Comunale Simona Cioni, al Sindaco Alessio Mantellassi e a tutti i capigruppo consiliari una proposta di regolamento sulla partecipazione, previsto dallo Statuto comunale e dalle normative nazionali sin dal 2002 e confermato nella più recente revisione statutaria del marzo 2024, ma non ancora adottato dal Consiglio Comunale. Il regolamento proposto, se approvato dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalle elezioni, potrebbe permettere l'indizione del referendum per la multiutility in contemporanea alle regionali, come richiesto dai comitati. Di seguito la nota del Comitato.

La nostra iniziativa rappresenta una scelta impegnativa e significativa. È una sfida, certamente, ma anche un’opportunità per l’Amministrazione Comunale di aprire un nuovo capitolo nel rapporto con i comitati attivi sul territorio, i quali necessitano di strumenti regolamentati per esercitare pienamente il proprio diritto alla partecipazione.

Sin dal novembre 2024, il Comitato Stop5G ha presentato diverse istanze al Sindaco e alla Segretaria comunale, chiedendo che venisse redatto e approvato il Regolamento di Partecipazione, come previsto dall’art. 34 dello Statuto comunale. Le nostre sollecitazioni sono state sempre accompagnate da petizioni e interrogazioni sostenute da migliaia di firme raccolte tra i residenti. Tuttavia, l’assenza di un regolamento che ne disciplini formalmente la trattazione rischia di rendere queste azioni inefficaci sul piano giuridico.

La decisione di elaborare in autonomia una bozza di regolamento è maturata dopo la seduta del Consiglio Comunale del 14 aprile scorso, durante la quale è stato discusso un Ordine del Giorno presentato dalle opposizioni che proponeva l’impegno ad approvare il regolamento entro tre mesi. Tale proposta non è stata accolta dalla maggioranza. Di fronte a questa scelta, abbiamo ritenuto necessario intervenire direttamente, mettendo a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni un contributo concreto.

La bozza allegata è il frutto di un’attenta analisi normativa, che ha preso in considerazione regolamenti già adottati in altri comuni, in particolare Reggio Emilia e Certaldo, nonché il regolamento sul solo referendum approvato dal Comune di Empoli nel luglio 2023, a seguito dell’impegno del Comitato Trasparenza per Empoli.

Riteniamo che il testo proposto sia già in una forma idonea per essere discusso e, volendo, approvato nella prossima seduta del Consiglio Comunale prevista per maggio. Naturalmente, nulla osta a che vengano apportate eventuali modifiche migliorative da parte del Consiglio stesso.

La volontà politica sarà l’elemento determinante: con un impegno concreto, l’approvazione del regolamento potrebbe avvenire entro il mese di giugno, restituendo così ai cittadini strumenti fondamentali di partecipazione attiva e organizzata.

